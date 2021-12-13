جامعة القاهرة تنفي تزوير الطلاب شهادات التطعيم .. وسياسة واقتصاد : من يخالف الإجراءات الاحترازية يتعرض للمساءلة القانونية

عميد آداب القاهرة يكشف الإجراءات الاحترازية للامتحانات

جامعة القاهرة :

عقوبات مشددة للطلاب المخالفين

تقترب امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة ، مع نشر الإجراءات الاحترازية للطلاب وشروط دخول الامتحانات من ضمنها عدم دخول الامتحانات إلا بشهادة التطعيم.

ومن جانبه كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن العقوبات التى تقع على الطلاب المخالفين للإجراءات الاحترازية لامتحانات الفصل الدراسى الأول ومنها التخلف عن التطعيم .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، التطعيم متاح للطلاب و الإداريين والأكاديميين ولا مجال للتهرب من التطعيم خوفا على النفس .

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن العقوبات التى تقع على الطلاب المخالفين للإجراءات الاحترازية بـ امتحانات الفصل الدراسى الأول .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، الإجراءات الاحترازية المشددة كما هي منذ بداية الجائحة من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل القاعات ، بالإضافة إلى الحصول على التطعيم و إحضار ما يثبت ذلك ، مؤكدا على من يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية .

كما تم تداول أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية ، عن تزوير طلاب جامعة القاهرة شهادات التطعيم لدخول الامتحانات خلال الفصل الدراسى الأول مقابل 200 جنيه .

نفى الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة ، الاخبار المتداولة حول هذه الشائعات.

وقال الدكتور محمود علم الدين خلال تصريح لصدى البلد ، أن جامعة القاهرة لم ترصد حالة أى طالب تم تزوير الشهادة الخاصة به ، وهي تراقب بشكل مستمر عملية إصدار تلك الشهادات ، مؤكدا أن من يفعل ذلك يضر بنفسه قبل أن يضر الجامعة.

توجيهات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكان قد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.

كما شدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي ، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، حرصا على سلامة كافة منتسبى الجامعات من الفيروس.



وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار العمل على إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية بأرض المنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، بهدف مواكبة التطورات العالمية والمشاريع المستقبلية لمصر خاصة البرنامج الفضائي المصري، حيث بدأ العمل في الرسومات الهندسية للكلية بالتعاون بين الفريق الهندسي والأكاديمي منذ أكثر من عام بتكليف من الدكتور محمد الخشت وبموافقة من مجلس الجامعة للسير قدمًا على طريق الجمهورية الجديدة طبقًا للمفهوم العلمي الذي طرحته القيادة السياسية.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة التصور الأكاديمي لإنشاء كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء وذلك في إطار تنفيذ رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع لتواصل العمل نحو التطور العالمي ومواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء يُعد مشروعًا علميًا له بعد قومي ووطني، يُرسخ دور جامعة القاهرة الرائد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويمثل نموذجًا في التكامل بين العلوم البينية في مختلف التخصصات، ويهدف إلى إنشاء قاعدة علمية متميزة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء وخدمة وتوعية المجتمع بأهميتها، من خلال تجميع الخبرات في مجال علوم الفضاء، وتشجيع البحوث والمشاريع العلمية المتخصصة في مجالات الإلكترونيات، والاتصالات والملاحةالفضائية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات الفضاء، واستخدامات تكنولوجيا الفضاء للتنمية المستدامة.

