عدسات صغيرة وأحلام كبيرة .. ورشة الأطفال في الإسكندرية للفيلم القصير

اختتمت فعاليات ورشة الأطفال ضمن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بعد رحلة إبداعية قصيرة لكنها حافلة بالحماس والتجارب الملهمة.

وشهد اليوم الأخير انتهاء الأطفال المشاركين من تصوير مشاريعهم قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من العمل حيث خاضوا تجربة المونتاج بأنفسهم تحت إشراف مدربة المونتاج ملك حسن.

وخلال هذه المرحلة عملوا على تطوير أفكارهم وصياغتها بصريا لتبدأ ملامح الحكايات التي أرادوا روايتها في الظهور بشكل أكثر وضوح.

وعلى مدار الورشة عاش الأطفال تجربة ثرية جمعت بين التعلم والتطبيق العملي حيث اقتربوا خطوة بخطوة من تحويل أفكارهم إلى أعمال مصورة عكست شغفهم وقدرتهم على التعبير الإبداعي.

ورغم قصر مدة الورشة إلا أنها نجحت في خلق مساحة ملهمة سمحت للأطفال باكتشاف أدواتهم الفنية وصياغة قصصهم الخاصة بعدسة مليئة بالبراءة والطموح



وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، حيث أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة، رئيس المهرجان محمد محمود ،مدير المهرجان محمد سعدون، المدير الفني موني محمود.

أسماء بارزة في الهيئة الاستشارية العليا

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف