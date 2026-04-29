عروض خاصة للأطفال ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة المهرجان عن تنظيم عروض خاصة بسينما الأطفال، تستهدف تقديم تجربة فنية وترفيهية تجمع بين المتعة والقيم الإبداعية في إطار فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .

وتضم الفعاليات باقة متنوعة من الأفلام القصيرة القادمة من مختلف أنحاء العالم بما يعكس تنوع الثقافات والرؤى الفنية الموجهة للأطفال وتشمل قائمة الأفلام المشاركة: “سارق الزهور” من تشيلي، “طائر من الطين” من نيبال، “البيانو” من الولايات المتحدة، “للاستخدام الواحد” من الهند، “ممتلئ بعض الشيء” من الصين، إلى جانب عدد من الأفلام المصرية مثل “جاري”، “أنا فين وجيت منين”، و“السلم والثعبان” كما تضم القائمة أفلامًا أخرى مثل “يمكنني مساعدتك أيتها النحلة!” من السويد، “نلتقي غدًا” من اليابان، و“على خطى الطريق” من تايوان.

ومن المقرر أن تُقام العروض يوم الخميس 30 أبريل في تمام الساعة 11 صباحًا داخل مكتبة الإسكندرية، فيما تُعاد العروض يوم الجمعة 1 مايو في تمام الساعة 10 صباحًا بسينما أمير.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المهرجان على دعم المحتوى السينمائي الموجه للأطفال وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالفن السابع من خلال أعمال تجمع بين الترفيه والرسائل التربوية

وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، حيث أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة، رئيس المهرجان محمد محمود ،مدير المهرجان محمد سعدون، المدير الفني موني محمود.

أسماء بارزة في الهيئة الاستشارية العليا

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف