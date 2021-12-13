عميد سياسة واقتصاد يوضح عقوبات عدم اتباع الإجراءات الاحترازية بالامتحانات

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن العقوبات التى تقع على الطلاب المخالفين للإجراءات الاحترازية بـ امتحانات الفصل الدراسى الأول .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، الإجراءات الاحترازية المشددة كما هي منذ بداية الجائحة من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل القاعات ، بالإضافة إلى الحصول على التطعيم و إحضار ما يثبت ذلك ، مؤكدا على من يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية .

توجيهات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكان قد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.

كما شدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي ، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، حرصا على سلامة كافة منتسبى الجامعات من الفيروس.