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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإدارات الديوان العام

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل الديوان العام، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد إلى مستجدات العمل بعدد من إدارات العام، ومقترحات تطوير مستوى العمل والأداء، كما تم مناقشة عدد من الملفات داخل بعض الإدارات.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتًا إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، في ظل التطور الإدارى الذي حققته المحافظة مؤخرًا.

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وفى سياق آخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم،  أنه تم تخريد 75 سيارة وتسليم أصحابها سيارات جديدة ضمن مبادرة الرئيس لإحلال السيارات التى مر عليها أكثر من عشرين عاما

وأوضح " المحافظ " أن مبادرة الرئيس لتحويل السيارات المتقادمة التى مر عليها أكثر من عشرين عاما لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين ، تأتى فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، والتى تتماشى مع الأعمال التنموية على كافة الأصعدة ، مؤكدا بأن هناك صالة لتخريد السيارات بحى المناخ ، والمخصصة لكافة السيارات التى مر عليها اكثر من عشرين عاما

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