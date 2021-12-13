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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوج فايزة كمال.. المخرج مراد منير يعلن انفصاله عن زوجته الجديدة

فايزة كمال وزوجها
فايزة كمال وزوجها

أعلن المخرج المسرحي مراد منير، انفصاله عن زوجته، وذلك بعد عدة أشهر قليلة من زواجه وتحديدا في مايو الماضي.

 

وكتب مراد منير، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال: "رجعت عازب تانى.. انفصلت أنا وسلوى أجمل وألطف ست في الدنيا بس تقول إيه في النصيب".

 

وكان المخرج المسرحي مراد منير زوج النجمة الراحلة فايزة كمال، تعرض لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بصورة طارئة، ولكن حالت ظروف _وصفها ابنه بالصعبة_ دون الخضوع للفحوصات اللازمة، وتفاقمت حالته وأصيب بجلطة في المخ، ليتدخل نقيب الممثلين أشرف زكي ويتم نقله بحالة خطرة إلى مستشفى الشبروايشي.

 

وكتب نجل مراد منير عبر صفحته على موقع الفيس بوك: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، بابا جاله جلطة في المخ، أكتر ليلة رعبتني في حياتي وكان لازم يبات في المستشفى بس الظروف ما سمحتش ورجعنا بيه على البيت، وأنا لا حول لي ولا قوة ولا عارف ابيته في مستشفى ولا عارف أعمل أي حاجة غير إني أدعي له كل اللي أنا طالبه دعواتكم وشوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم.

 

وعلى الفور تدخل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وتقرر نقل منير مراد إلى مستشفى الشبروايشي للخضوع للعلاج، وتم توفير غرفة عناية مركزة، ومن المنتظر الكشف خلال ساعات عن طبيعة حالته الصحية وسبب تدهورها.

 

يذكر أن مراد منير من أهم مخرجين المسرح في مصر وقدم المسرحية الشهر "الملك هو الملك" من بطولة زوجته الفنانة الراحلة فايزة كمال بالاشتراك مع المطرب محمد منير والنجم صلاح السعدني، وعاني منير من الاكتئاب عقب وفاة زوجته متاثرة بمضاعفات مرض السرطان.

 

آخر أعمال المخرج مراد منير

وتعد مسرحية بعنوان السلطانية، آخر أعمال المخرج مراد منير بطولة المطرب حسن فؤاد، والفنانة لقاء سويدان، ومعالجة مسرحية وأشعار فوزي إبراهيم، وتم تصويرها للعرض أون لاين عبر قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب.

 

مراد منير زوجته انفصاله عن زوجته المخرج المسرحي مراد منير الراحلة فايزة كمال

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