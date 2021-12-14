اليوم.. جلسة دعوى خالد الغندور ضد عبد الناصر زيدان بالسب والقذف

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الإعلامي خالد الغندور ضد الصحفي عبد الناصر زيدان، لاتهامه بالسب والقذف، للاطلاع على القرص المدمج.

طالب "الغندور" في دعواه تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به جراء نشر عبد الناصر زيدان فيديو جرافيك على صفحته بموقع "فيسبوك" بها صور كرتونية لـ" الغندور" ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه.

من جانبه صرح المستشار هيثم عباس محامي الإعلامي خالد الغندور بالسب والقذف والتجاوز في حق الأفراد أصبح سمة "السوشيال ميديا"، والبعض اتخذه منبرا لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدي بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع بأكمله .