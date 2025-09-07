عودة التسعينيات للأزياء.. ماري لويس بشارة تكشف سر النوستالجيا في الموضة العالمية |فيديو

قالت ماري لويس بشارة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنها بدأت مسيرتها بدراسة الفنون الجميلة في مصر، ثم انتقلت إلى فرنسا لاستكمال دراستها في الجرافيك وتاريخ الفن والأزياء، موضحة أنها تدربت في بيوت الأزياء العالمية واكتسبت خبرة واسعة جمعت بين الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أن أسرتها كانت وراء إصرارها على تعلم صناعة الأزياء منذ البداية حتى تصل إلى مرحلة التميز.

وأضافت “بشارة”، خلال لقائها مع الإعلامية نانسي سمير في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الموضة الحالية تشهد حالة من النوستالجيا والعودة إلى كل ما هو أصيل، لافتة إلى أن خطوط أزياء التسعينيات بدأت تعود مرة أخرى إلى الساحة، وهو ما يعكس ارتباط الأزياء بالقيم الإنسانية والذوق الرفيع.

أسابيع الموضة العالمية

وأشارت إلى أن مشاركتها في أسابيع الموضة العالمية تمثل مسؤولية كبيرة، حيث تحرص دائمًا على إبراز التراث المصري بكل تفاصيله، بدءًا من الرموز الفرعونية والكتابات والألوان المستوحاة من البيئة المحلية، وصولًا إلى الحرف اليدوية مثل «التلي» التي تحمل هوية مصرية مميزة، مؤكدة أن الأزياء قصة وحكاية تحكي عن الوطن.