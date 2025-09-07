«أنا أصلي هما تقليد» .. ماجد سامي يُهاجم رؤساء بعض الأندية لهذا السبب

انتقد ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، بعض رؤساء الأندية في مصر الذين يعلنون ميولهم لأندية أخرى بخلاف أنديتهم، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع فكرة بناء جماهيرية حقيقية للنادي.



وكتب ماجد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "مش قادر أستوعب فكرة أصحاب ورؤساء الأندية اللي بيشجعوا أندية تانية غير أنديتهم، طب عملت نادي ليه طالما مش قادر توقف حبك لنادي تاني؟ وإزاي عاوز تبني جمهور لناديك وأنت بتجهر علناً بحبك لنادي تاني؟”



وأضاف رئيس وادي دجلة: “يضحكني كثيراً اعتقاد بعض الزملكاوية إني أهلاوي والعكس أحياناً، ولكنني أعذرهم وهم يرون رؤساء أندية يصرحون بحبهم لنادٍ آخر. أنا أصلي يابني، هما تقليد.”



وتأتي تصريحات سامي في إشارة إلى ظاهرة معروفة في الوسط الرياضي، حيث يعلن بعض مسئولي الأندية انتماءهم للأهلي أو الزمالك رغم إدارتهم لأندية أخرى.