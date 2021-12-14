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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب كورونا.. أكثر من نصف مليار شخص في العالم تحت خط الفقر | فيديو

قال البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية إن أكثر من نصف مليار شخص قد أن يغرقوا في براثن الفقر المدقع بسبب جائحة فيروس كورونا الذي بات يعيق الناس للوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة.

 

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن هاتين المنظمتين، أكدوا أن وباء فيروس كورونا عطل الخدمات الصحية وأرهق النظم الصحية، ولهذا السبب، ولأول مرة منذ 10 سنوات، انخفضت نسبة المتمتعين بالتغطية الصحية، وازدادت الوفيات الناجمة عن السل والملاريا .

 

كما أكدت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، أنه “من المرجح أن توقف جائحة كورونا "كوفيد-19" التقدم العالمي نحو التغطية الصحية الشاملة لمدة عقدين".

 

الحكومات توفير الخدمات الطبية بشكل مجاني بسبب كورونا 

 

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه على الحكومات توفير الخدمات الطبية بشكل مجاني، بالإضافة إلى تصريحات خوان بابلو أوريبي، المدير المالي للصحة والتغذية بالبنك الدولي، أنه في ظل أموال محدودة سيتعين على الحكومات اتخاذ خيارات صعبة لحماية وزيادة الميزانيات الصحية.

كورونا البنك الدولي منظمة الصحة العالمية الفقر الخدمات الصحية كوفيد-19

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