إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر.. نواب: الدولة اتخذت خطوات جادة لإعادة هيكلة منظومة النسيج.. والتطوير يدعم توطين الصناعة وتوفير آلاف فرص العمل للشباب

برلمانية: إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم عودة قوية للريادة

برلماني: إحداث استقرار بأسعار القطن يدعم منظومة الغزل والنسيج

مجدي ملك: إعادة هيكلة وإنشاء مصانع للغزل والنسيج يدعم إيجاد وفرة كبيرة من الإنتاجية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة جهود تطوير صناعة الغزل والنسيج.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على ضرورة المُضي قدما في إنجاز الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تنظيمها وفق أنماط حديثة ومتطورة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا الشأن، مع أهمية التركيز على تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري على استخدام أحدث النظم العالمية.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم حاليا بالفعل مواصلة العمل لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، وفق الخطة الطموحة التي يتم تنفيذها لهذا الغرض وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مستعرضا الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، خاصة ما يتعلق بالأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة أو تحديث المصانع القائمة.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه جار حاليا إتمام جميع الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل العديد من المباني ما بين إنشاءات جديدة وترميم؛ استعدادا لتركيب الماكينات الحديثة الواردة من كبرى الشركات العالمية خلال الفترة المقبلة، على أن يتبع ذلك بدء التشغيل التجريبي لجميع المصانع، تباعا.

وخلال عرضه، نوه الوزير إلى موقف إنشاء مصنع غزل (1)، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر، وكذا تطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر، وكذلك تطوير مصنع غزل (6)، على مساحة 17.7 ألف متر، وكذلك الموقف الحالي لمجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام موقف مجمع مصانع شركة مصر صباغي البيضا بكفر الدوار، والوضع الحالي لتطوير شركة دمياط للغزل والنسيج.

وفي هذا الصدد، أشاد نواب البرلمان بالمساعي التي تبذلها الحكومة في تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام بشكل عام ومصانع الغزل والنسيج بشكل خاص من أجل تعزيز إيرادات هذا القطاع وإحداث وفرة إنتاجية.

بداية، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج يعد خطوة جيدة وهامة في الاارتقاء بهذه الصناعة، معتبرة هذا الإجراء بمثابة استجابة سريعة لمطلبها الذي تقدمت به تحت قبة البرلمان أثناء دور الانعقاد الماضي.

وأكدت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم على مساحة 62.5 ألف متر يعد عودة قوية لريادة الدولة في صناعة المنسوجات بعد ركود دام لفترة طويلة، معقبة " في اتجاه واضح من الحكومة لدعم الصناعات الإستراتيجية الهامة ومنها القطن، مما يسهم في تحقيق العديد من الفوائد.

وشددت عضو لجنة الصناعة، على أهمية التركيز علي جودة مدخلات الإنتاج (القطن)، وذلك بااعتباره العنصر الأساسي في عمليات الغزل والنسيج، ولذلك لابد من التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة، مناشدة تطوير أداء العاملين بهذه المصانع للتكيف علي العمل وفق تقنيات الصناعة الحديثة.

وتابعت البرلمانية: “بشكل عام يحظى هذا القطاع باهتمام كبير من القيادة السياسية في الفترة الراهنة وبالطبع من المستهدف زيادات صادرات هذه الصناعة، وذلك ضمن خطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة”.

من جانبه، قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الحكومة تسعى إلى حماية العديد من الصناعات الااستراتيجية من الركود والتهميش، وعلى رأسها القطن والبنجر وقصب السكر، وذلك لأهميتها القصوى لدعم المنظومة الااقتصادية وتعزيز قوة الدولة في التصنيع والتصدير".

وأكد "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفترة الراهنة شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بمحصول القطن، وذلك من خلال إدخال أصناف جديدة كالقطن الملون، وأيضا وضع سعر مناسب لبيع المحصول ساعد على تحقيق الاستقرار بالنسبة لمزارعيه، حيث تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج.

وعن جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير هذه الصناعة، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنها تهدف لتعزيز إيرادات القطاع من خلال تأهيل عدد من المصانع وإنشاء أخرى، مما يحقق انتعاشة قوية لصناعة المنسوجات.

وشدد البرلماني على ضرورة تطوير المغازل ورسم خطوط عريضة تحدد الأهداف المراد تحقيقها جراء هذا التطوير، والتي تخدم تنمية هذه الصناعة.

في سياق متصل، ثمن النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، جهود القيادة السياسية في الااهتمام بالصناعات الاستراتيجية، وأبرزها الغزل والنسيج، حيث تأتي هذه المساعي من أجل وضع مصر على الخريطة العالمية في ريادة هذه الصناعة، معقبا: "هناك إرادة قوية من الدولة للمنافسة بالسوق العالمية ترجمت لخطوات جادة على أرض الواقع".

وأكد "ملك"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التركيز على إعادة هيكلة وإنشاء مصانع الغزل والنسيج يدعم إيجاد وفرة كبيرة من الإنتاجية، علاوة على كونه يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية للشباب، لا سيما أن هذا القطاع يستوعب عمالة كثيفة.

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أنه في الفترة الحالية يجري التركيز على إنشاء وتطوير محالج القطن، وذلك باعتبار المحالج جزءا هاما لا يتجزأ من البنية الأساسية لهذه الصناعة من أجل الاارتقاء بجودة القطن المصري.

واختتم النائب حديثه قائلا: “نرى خطوات جريئة من القيادة السياسية لدعم المنظومة الاقتصادية بشكل عام والصناعة الوطنية بشكل خاص، ونأمل في الاستمرار على هذه الوتيرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة”.