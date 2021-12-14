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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القلق يسيطر على الأهلي قبل السوبر الأفريقي.. وغياب 3 لاعبين عن مواجهة الرجاء

صدى البلد

وسط حالة من القلق والغضب العارم، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إستعداداته الجادة لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، المقرر لها 22 ديسمبر الجاري بالدوحة للمنافسة على لقب السوبر الأفريقي .

 

وسبب حالة القلق هذه هي كثرة الإصابات التي تداهم الفريق الأحمر ، ليس في اللاعبين المتواجدين بالقاهرة فقط ، ولكنها وصلت للمشاركين في بطولة كأس العرب بالدوحة.

 

وتأكد لدي الجهاز الطبي للأهلي غياب الثلاثي محمود متولي وصلاح محسن وأيمن اشرف عن الفريق الأحمر في السوبر الأفريقي ، بسبب إصابة الأول بمزق في العضلة الأمامية خلال مواجهة طلائع الجيش الودية ، وإصابة الثاني بمزق في العضلة الضامة ليواصل الثنائي غيابهم منذ فترة طويلة لتعدد الإصابات ، فميا تعرض أيمن اشرف للإصابة بجزع في الركبة مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

 

ويعيش الجهاز الفني، في حالة من القلق الشديد بسبب ثلاثي أخر وهم علي معلول الذي لم يشارك مع منتخب تونس سوي في مران وحيد ويخشى الأهلى من الدفع به في مباراة الغد خلال مباراة نسورر قرطاج ومصر في نصف نهائي كأس العرب ، ونفس الأمر بالنسبة للثنائي أيمن أشرف ومحمد الشناوي والذي يعانيان من شد خفيف في العضلة الخلفية ، وكذلك لم يتماثل محمد مجدي أفشه بصورة كاملة للشفاء ورغم ذلك شارك في مواجهة الأردن الأخيرة.

 

وقرر الجهاز الفني، بقاء بدر بانون بقطر وعدم عودته للقاهرة بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده حيث منحه الجهاز الفني يومين راحة على أن يبدأ برنامج تدريبي منفردا، سوف يتم إرساله له عبر واتس حتى يصل فريق الأهلي إلى الدوحة يوم الجمعه برئاسة محمود الخطيب.

الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي الرجاء البيضاوى المغربى السوبر الإفريقي بطولة كأس العرب بالدوحة محمود متولي

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