لضخ الغاز الي لبنان.. سوريا تعلن جاهزية الخط العربي

من مصر ..

أفاد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، بجاهزية خط الغاز العربي المار داخل الأراضي السورية، حيث من المخطط أن يمر الغاز الطبيعي عبره من مصر إلى لبنان".

وذكر الوزير طعمة في لقاء مع قناة السورية: "خط الغاز العربي داخل الأراضي العربية السورية جاهز مئة بالمئة، ولكن الأمر متوقف على الاتفاق التجاري بين لبنان ومصر، ريثما يتم توقيع الاتفاق التجاري واتفاق الترانزيت مع سوريا باعتبارها دولة عبور لهذا الغاز".

ولفت طعمة إلى أنه كلما كانت الكمية المنقولة عبر هذا الخط أكبر كانت فائدة سوريا أكبر، لكن لا يعول عليها في سد العجز".

وبيًن طعمة قائلا : "نحن الآن ندير نقصا، وهذا النقص مستورد بالقطع الأجنبي، وبالتالي لا ندير وفرة في المشتقات النفطية، ولا سيما أن 35 بالمئة من احتياطي النفط السوري الموجود في منطقة الجزيرة يسرقها الاحتلال الأميركي".

ونوه طعمة إلى أن هناك مشاريع كثيرة وعقودا مع الأصدقاء الروس والإيرانيين إضافة إلى العمل الذاتي للشركات التابعة لوزارة النفط، لكنها ذات مدى متوسط وطويل، وليست ذات مديات قصيرة.