البنك العربي الأفريقي الدولي يستضيف كأس الأمم الافريقية 2022 بالتعاون مع " فيزا"

استضاف البنك العربي الافريقي الدولي كأس الأمم الأفريقية 2022 في مقره الرئيسي تحت رعاية شركة فيزا، الراعي الرسمي للكأس، لتكون الزيارة الثانية للكأس في مقر البنك الرئيسي وذلك تأكيداً على الشراكة الطويلة المثمرة بين " العربي الافريقي الدولي " و "فيزا".

اقتصر هذا الحدث على موظفي البنك العربي الافريقي الدولي من مختلف الادارات مما أتاحلهم فرصة التقاط صور تذكارية مع كأس الأمم الافريقية في مقر البنك الرئيسي.

تعليقاً على هذا الحدث عبَر شريف علوي – العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الافريقي الدولي عن سعادته باستضافة كأس الأمم الافريقية 2022 مؤكداً قوة الشراكة التي تجمع البنك مع شركة " فيزا" في جميع المستويات وحرص البنك العربي الافريقي الدولي علي دعم هذا النوع من الأنشطة خاصة الرياضية تشجيعاً وايماناً بأهمية الرياضة في مختلف المجتمعات وعلي جميع المستويات، متمنياً التوفيق لجميع لاعبي المنتخبات.

ويعتبر البنك العربي الافريقي الدولي شركة " فيزا" من اهم شركاء نجاحه علي مدار الأعوام الماضية وهناك مزيد من الشراكات اتية خاصة ان شركة " فيزا" شاركت البنك العربي الافريقي الدولي في العديد من منتجاته اخرها Visa Signatureالتي حققت نجاحاً ساحقاً في السوق المصرفي مما ادي الي إعادة اطلاق الحملة للمرة الثانية في خلال عام مع البنك العربي الافريقي.

وقالت دينا زكري- رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي في البنك العربي الافريقي الدولي ان التعاون مع شركة "فيزا" يتيح للبنك فرص اطلاق منتجات تكنولوجية تتوافق مع السوق المصرفي الحالي مما يعتبر مؤثرا إيجابيا في خطة البنك العربي الافريقي الدولي و تحوله الرقمي خلال الأعوام القليلة القادمة متمنية مزيد من التعاون مع شركة " فيزا" في خدمات المدفوعات الرقمية و التحول الرقمي للقطاع المصرفي المصري.

ومن جانبها، أعربت ملاك البابا مدير عام فيزا مصر عن اعتزازها بالشراكة بين فيزا والبنك العربي الأفريقي الدولي، وقالت إن "هذا الحدث يأتي في إطار حرص فيزا على تعزيز العلاقات مع شركائها وتمكينهم ليكونوا جزءا من مبادرات فيزا لرعاية الأحداث الرياضية وتوفير تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين في مثل تلك التجمعات الكبيرة."