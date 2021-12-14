عميدة إعلام القاهرة تكرم أعضاء لجنة التحكيم المشرفة على 60 مشروع تخرج

قامت الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، بتكريم أعضاء لجنة التحكيم المشرفة على أكثر من ٦٠ مشروع تخرج بمختلف الكليات المصرية والعربية .

وجاء ذلك على هامش فاعليات ختام ملتقى الإعلام العربي فى دورته الثانية ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

وكانت قد صرحت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة انه يقام مسابقة لمشروعات تخرج طلاب لأقسام كلية الاعلام فى الجامعات المصرية والحكومية والجامعات العربية حول قضية التنمية المستدامة و التنمية السياحية و المشاركة المجتمعية.

وأضافت " هويدا " أنه تقدم للمسابقة أكثر من ٧٠ مشروع تخرج تنافسوا فى مجالات الأفلام الوثائقية والاعلانات والصحافة المطبوعة والرقمية

أكدت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، ان ملتقى الإعلام العربي فى دورته الثانية تناول فى عدة جلسات نقاشيه متنوعة حول صناعة المحتوى التقليدى و الرقمى بجانب منظومة الاعلام الرقمى التقليدى و مهارات سوق العمل الإعلامى و مهارات السرد والكتابة و مهارات المنتج التلفزيونى .