السعودية .. قرار عاجل بشأن العمرة والصلاة في الحرمين

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين وزيارة الروضة الشريفة هي من تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم "الثلاثاء"، إن ذلك يشمل السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، مع اشتراط ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا".

وفي ما يخص مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت أنه يجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة "مقيم" قبل الدخول للسعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، وبعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.

وبالنسبة للقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، أشارت الحج والعمرة الي أنه يتوجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة "قدوم" قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا واعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، وبعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.

ونوهت الوزارة السعودية الي أن شركة العمرة ستتولى استخراج التصاريح اللازمة للمعتمرين القادمين بتأشيرة عمرة من خارج السعودية.