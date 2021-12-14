أمير قطر يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ 42

توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد الدوحة في اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد بمدينة الرياض في وقت لاحق اليوم.

وحسب صحيفة “الشرق” القطرية، يرافق الأمير تميم وفد رسمي، وفقًا لما أورده الديوان الأميري.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ42.

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، فإن الاستضافة "تأتي في ظل منطقة تشهد تغيرات واستحقاقات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات".

في سياق متصل، أعلن نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن إقامة قمة المجلس رقم 42 بالرياض برئاسة السعودية.

وقال الحجرف، إن "وزراء الخارجية عبروا عن بالغ سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وبحثوا المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

وتسعى دول مجلس التعاون في مؤتمر القمة الثاني والأربعين لقادة دول المجلس الذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز مسيرة التعاون في كافة المجالات لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.