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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير قطر يبعث رسالة خطية إلى الملك سلمان

أمير قطر يبعث رسالة
أمير قطر يبعث رسالة خطية إلى الملك سلمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، اليوم الأحد، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وحسب الوكالة السعودية، تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية  المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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كما أرسل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".

وسلم الرسالة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، إلى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائهما بالرياض.

وفي سياق متصل، أرسل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، رسالة خطية إلى الملك سلمان تتعلق بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد البحرين السعودية

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