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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللواء شوشة يوافق على 10 مطالب لـ أهالي قرى الشيخ زويد

زيارة محافظ شمال
زيارة محافظ شمال سيناء لقري جنوب الشيخ زويد

استجاب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، لمطالب أهالي قرى جنوب الشيخ زويد، وأبو العراج والظهير وأبو رفاعي وتجمع الهبيدي وأبو فرج والأقرع علي هامش الجولة التفقدية لهذه القرى.

حيث وافق محافظ شمال سيناء على ما يلي:

-إعادة حصر الأراضي الزراعية بالكامل مرة أخري عن طريق لجنة حصر باستخدام الأجهزة الحديثة مع العلم أن لجنة الحصر بدأت عملها منذ أسبوعين في قرية الشلاق ثم سيتم حصر باقي القري تباعا.

-معاينة المنازل التي أضيرت في جميع القري التي تم ذكرها وتزويد قيمة التعويضات بنسبة ٥٠٪ بدلا من ٢٥٪ علي قيمة التعويضات المقدرة.

-تزويد هذه القري بعدد ١٠ محولات كهرباء من بينها ٦ محولات من شركة الكهرباء و ٤ محولات من جهاز تعمير سيناء وتوفير أسلاك معزولة هوائية.

-انشاء ٢٥ منزلا بدويا بقرية الظهير وانشاء هرابتين لتخزين المياه بجانب انشاء ٦ خزانات أرضية.

-رفع كفاءة جميع الوحدات الصحية بهذه القري لتعود للعمل مرة أخري بتواجد طبيب للوحدة وتوفير الأدوية اللازمة.

-رفع كفاءة المدارس التي أضيرت وإعادة تعميرها مرة أخرى.

-توفير ٤ سيارات من المحافظة لنقل العائدين من المحافظات الأخرى الي الشيخ زويد وتحمل المحافظة مصروفات نقل الأثاث بالكامل ووجه الأهالي بالعودة مرة أخري للشيخ زويد.

-إعادة إحلال الطرق الفرعية التي تربط القري ببعض، عن طريق قطاع الطرق والإسكان.

-لا مساس بالمحلات والبيوت بالطريق الدولي وشارع سوق الثلاثاء وسيتم تطوير الطريق الدولي دون أي إزالات.
-إنشاء خزانات مياه علوية لسد احتياجات الأهالي من مياه الشرب.

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