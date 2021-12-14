المطربة كنزي تركي: الغناء أمام الرئيس السيسي حلمي أنا وأهلي

قالت كنزي تركي مطربة كورال جامعة حلوان، التي غنت إحدى الأغنيات الوطنية أمام الرئيس السيسي؛: «انا حاسة بفخر كبير جدا اني غنيت أمام الرئيس السيسي».

وأضافت كنزي تركي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»:: « انا متربية على الاغاني المصرية القديمة والأصيلة وغنيت مع كبار المغنيين مثل هاني شاكر ومدحت صالح بدار الأوبرا المصرية» لافتة ان الغناء امام الرئيس حلمها وحلم وأهلها.



وأكدت كنزي تركي، أن تستمع ايضا الي النجوم الجديدة انغام وشرين وامال ماهر، مشيرة إلى أنها قامت بغناء أغنية في فيلم للفنان أحمد حاتم.