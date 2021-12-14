لماذا رفض مصطفى فهمي الرد على تشهير طليقته.. تفاصيل 4 سنوات من الأزمات الزوجية

«الطلاق شئ صحي» وجهة نظر للفنان مصطفى فهمي في حال وجود خلافات مستمرة بين الزوجين، التي تمتد إلى حد الضغط العصبي والاكتئاب، فيرى أنه مشروع جيد في حال فقد الشخص القدرة على التعايش مع الطرف الأخر، وبالفعل هذا ما فعله الفنان مصطفى فهمي، تجاه طليقته فاتن موسى.

طلاق أثار حديث مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، فكان طلاق الفنان مصطفى فهمي، وفاتن موسى لا يخلو من الأقاويل والأسباب وتصريحات الزوجين التي أثارت الرأي العام.

حياة زوجية مليئة بالخلافات

استمرت الحياة الزوجية بين الفنان مصطفى فهمي وفاتن موسى، على مدار 4 سنوات، وكانت في بداية الزواج على مدار عامين، كانت الخلافات بينهم مثل أي زوجين، مجرد مشاكل زوجية طبيعية، يمكن التعايش معها، فكان يعترض على طريق ملابسها الخاصة بها، وبعد مرور عامين بدأت الخلافات تتزايد وتتضخم وأصبح هناك شد وجذب.

للسوشيال ميديا منظور آخر

كانت الصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنان مصطفى فهمي، وفاتن موسى، تظهر انهما زوجين سعيدين، على عكس الحياة الواقعية.

السبب وراء الطلاق

الحياة الزوجية قائمة على التفاهم والمودة، لكن مع تزايد الخلافات يقل الحافز بينهما لإستمرار العلاقة التي يمكن ان تنهار بخلاف بسيط، وقبل سفر الزوجين مصطفى فهمي وفاتن موسى إلى لبنان لحضور خطوبة أخت فاتن موسى، وحدث تبادل طلق ناري في المنطقة فقرر عدم السفر، ما تسبب في غضب فاتن، في حضور أخوها، وبدأت الخناقة بينهم في أزدياد، وارتفع صوتهم، لدرجة أن قال أخو فاتن موسى «أنزلوا اتطلقوا بقى» وأنتهى الحوار إلى هذا الحد.

قرر الفنان مصطفى فهمي في داخله، انه سينهى العلاقة الزوجية مع فاتن موسى، أخبرها قبل سفرها بالأمر، وعن أستياءه من التشهير والسب والقذف على مواقع السوشيال ميديا، دون احترام العشرة الزوجية على مدار الـ 4 سنوات.

مصطفى فهمي يُخبر والد طليقته عن الطلاق.

قبل وقوع الطلاق بين مصطفى فهمي وفاتن موسى، أرسل فهمي رسالة صوتية لوالدها، يخبره فيها برغبته في الطلاق، قائلاً: «كنت عايزأكلمك وأديك خلفية أن الحياة بينا أنا وفاتن بقت صعبة شوية وكتير الحقيقة وعلى طول فيه خناقات وشد وجذب وأنا مقدرش أستحمل انتهيت وحاولت كتير.. أنا كلمتك علشان أقولك أننا زى ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف ونحل المشاكل بشكل ودي”.

ليرد عليه والد طليقته، معقبا: «إنت من الناس الفهمانة وقدوة للناس كلها وأنت صاحب مسئولية وربيت، ومابريدك تكون تعبان نهائيا ولا بنتي برضو، وماحدا سألك وقالك شيء واتفقتوا مع بعضكم وأنا مكنتش موضوع ومفيش».

مصطفى فهمي يناشد النائب العام للتدخل.

عبر الفنان مصطفى فهمي عن استئاءة لما يحدث له بسبب طليقته فاتن موسى، قائلاً في تصريحات تليفزيونية: «ألبس تهمة إرهاب وأني عايزة أقتلها ويطلع مانشيت يوم السبت القبض على مصطفي فهمي يحاول قتل فاتن موسي، أى دا»

ناشد مصطفى فهمي،النائب العام بالتدخل في أزمته، موضحًا: «أرجو من النائب العام أنه يشوف الموضوع دا بنفسه، لأن حياتي كشخصية عامة بقت مهددة وولادي كمان، واللي جاي معرفش هيحصل أيه، أنا رايح جاي على النيابة، وأتسأل كدا، و أنا من أكثر الناس اللي بتؤمن بالقضاء المصرى والقانون، ولكن التخطيط يمشي بالشكل دا، طب أنتوا عايزني أنا مالهم العيال دي وتبات ليلتين، مش حرام عليهم».

مصطفى فهمي يرفض التشهير بـ طليقته

كثرت الأقاويل والشائعات والتشهير بعلاقة الطليقين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي رفض الفنان مصطفى فهمي أن ينجرف وراؤه، رافضًا التشهير بطليقته، قائلاً في تصريحات تليفزيونية: «عيب أني أتكلم على واحدة ست، ولغاية النهاردة ما اتكلمتش، وانا مستحمل اللي بيتقال عليا في السوشيال ميديا، والقذف والسب».

اتهام مصطفى فهمي بالتحريض على قتل طليقته

احترامًا للخلاف القائم بينهم، ووقوع الطلاق، ترك الفنان مصطفى فهمي، شقة الزوجية لطليقته فاتن موسى، وذهب للإقامة المؤقته في «لوكندة» دون حتى أن يحصل على ملابسه، وحكى فهمي تفاصيل احد الخلافات التي دارت بينهم بعد الطلاق، في تصريحات تليفزيونية قائلاً: « الموقف اللي حصل آخر مرة، هي أنها جابت بتوعع أمن، وحطاهم في الشقة لمدة 12 أو 13 يوم، وقولت أنا كمان هجيب بتاع أمن – معاه رخصة من شركة- يمكن في حاجات بتخرج من الشقة، وبعد 48 ساعة مشوا الجماعة بتوعهم، وفجأة بعدها بساعة أو نصف ساعة، جت محامية معاها ضابط من قسم الدقي، ادعوا إن شاب الأمن وحارس العمارة كانوا ماسكين سكاكين وسواطير وبيهددوا، وإني أنا المُحرض ، وأنها مش هتطلع من الشقة».

وتابع: «راحوا القسم وباتوا ليلة هناك ودا شئ لم أكن أتخيله، لأن الشاب يدرس في جامعة، والبواب شخص محترم، والناس كلها بتشهد له، ووالدة الشاب في القسم جت ركعت على رجل المحامية، وردت المحامية قالتلها مليش دعوة، فقولت لأ مش هسكت، لأن الدعاءات كلها كاذبة».

18 شنطة تحتوي على متعلقات فاتن موسى

كسرت فاتن موسى باب الشقة، ـ «طفاشة»، ودخلت الشقة بعد الطلاق وكانت ملابسها جميعها في شنط قبل الطلاق، فرضًاا منها أنها قررت ألا تعود إلى مصر مرة أخرى، وترسل مندوب عنها، وجمعت كل متعلقاتها في 18 شنطة.