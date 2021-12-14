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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 2700 حالة بقافلة للعيون بالشيخ زويد وبئر العبد

الكشف علي مرضي العيون
الكشف علي مرضي العيون مجانا بسيناء

استفاد أكثر من 2700 حالة مرضية من قافلة العيون التى نظمتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع مستشفى نور العيون في محافظة شمال سيناء .

وأعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه قد استفاد من خدمات القافلة بمستشفى الشيخ زويد وبئر العبد 2706 حالات .

منها الكشف على 1335 حالة ( 666 حالة بالشيخ زويد و 669 حالة ببئر العبد ) ، إجراء عمليات المياه البيضاء والظفرة لعدد 177 حالة ( 88 حالة بالشيخ زويد و 89 حالة ببئر العبد ) ، عمل نظارات لعدد 609 حالات ( 289 حالة بالشيخ زويد و 320 حالة ببئر العبد ) ، وصرف العلاج لعدد 540 حالة ( 293 حالة بالشيخ زويد و 247 حالة ببئر العبد ) .. كما تم احالة عدد 45 حالة الى القاهرة لاستكمال العلاج ( 13 حالة بالشخ زويد و 32 حالة ببئر العبد ) .

 يذكر أنه تم تنظيم القافلة بالتعاون مع المحافظة ومديرية الصحة .

استمر عملها على مدار 4 أيام .. منها يومين بمستشفى الشيخ زويد ، ويومين آخرين بمستشفى بئر العبد.

يأتى ذلك ضمن برنامج المؤسسة في تنظيم القوافل الطبية في العديد من المحافظات لعلاج مرضى العيون على مستوى الجمهورية .

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