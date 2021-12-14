إحالة أفراد عصابة السطو الإلكتروني والابتزاز إلى محكمة جنايات المحلة

أصدر رئيس نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم قرارا بإحالة شاب وفتاة إلي محكمة الجنايات العاجلة كونهما دشنا تشكيلا عصابيا تخصص في السطو الإلكتروني لحسابات فيس بوك والواتساب لعدد من الأسر وابتزازهم بنشر صور خاصه لأفراد الأسر في أوضاع خاصة عبر مواقع السوشيال ميديا نظير ابتزازهم ونشر صور لضحاياهم عبر منصات السوشيال ميديا.



كما شدد رئيس النيابة العامة باستمرار تنفيذ قرار ضبط وإحضار المتهمين من أفراد التشكيل العصابي الهاربين بالتنسيق مع الجهات الأمنية للتحقيق العدالة والإنصاف القانوني .

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بفتح باب التحقيق العاجل في البلاغ في البلاغ الذي يحمل رقم 11626 جنايات قسم أول المحلة لسنة 2021 م والذي كشف عن هوية التشكيل العصابي واستخدامهما برامج الكترونية تدعم تقنية التجسس والهاكرز للاختراق حسابات ضحاياهم ونشر صورهم علي صفحات ومواقع إباحية بقصد التشهير والابتزاز المادي والعيني وهو ما ثبت عبر تقارير خبراء في الجرائم الإلكترونية .

وكان مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرتين تعرضتا للسطو الإليكتروني والهاكرز من جانب فتاه تدعي "د م ا" 25 سنة متزوجه مقيمة بقرية ميت حبيب بنطاق مركز سمنود والشاب اخر يدعي "م رم"31 سنة مقيم بشارع شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة وكلاهما "هاربين" .

وأفاد المبلغين أنهم فوجئوا باستيلاء المتهمين علي صفحاتهم الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتلقيهم رسائل من أشخاص مجهولين بابتزازهم بطرق غير مشروعه وابتزازهم مقابل الحصول علي أموال نقديه والتهديد بنشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك .

كما باشر اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية تشكيل فريق بحث جنائي تحت قيادة العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة لضبط الشاب والفتاة الهاربين من خلال الانتقال إلي موقع البلاغات المقدمة ضد التشكيل العصابي الذي يقوده شاب وفتاة وهروبهما من محل سكنهما للأماكن غير معلومة .

وكشفت التحريات الأمنية صحة اتهامات المبلغين ضد الشاب والفتاة متهمين بتكوين تشكيل عصابي وارتكابهما وقائع مماثلة وشروعهما في التعدي علي الأسرتين بقصد التشهير والابتزاز ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي غرار التشهير بضحاياهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعه ضبط المتهمين الهاربين .

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