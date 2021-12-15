أعراض السكري الصامت.. انتبهى إليها

بغض النظر عن نوع مرض السكري الذي تعاني منه يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة وتشمل حالات مرض السكري المزمن مرض السكري من النوع 1 ومرض السكري من النوع 2.

تختلف أعراض السكري الصامت تبعًا لمقدار ارتفاع السكر في الدم وبعض علامات وأعراض داء السكري من النوع الأول والنوع الثاني من داء السكري هي:

زيادة العطش

كثرة التبول

الجوع الشديد

فقدان الوزن غير المبرر

إعياء

التهيج

رؤية مشوشة

القروح بطيئة الشفاء

كثرة الالتهابات مثل الالتهابات الجلدية و اللثة

وفقا لموقع مايوكلينك يمكن أن يتطور داء السكري من النوع 2 ، وهو النوع الأكثر شيوعًا ، في أي عمر ، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

أعراض السكري الصامت

كلما تم تشخيص الحالة مبكرًا ، يمكن بدء العلاج بشكل أسرع وإذا تم تشخيص بالفعل بمرض السكري. بعد أن تتلقى تشخيصك ، ستحتاج إلى متابعة طبية عن كثب حتى تستقر مستويات السكر في الدم.



أسباب وأعراض مرض السكرى الصامت

السبب الدقيق لمرض السكري من النوع 1 غير معروف وعادةً ما يحارب البكتيريا أو الفيروسات الضارة - يهاجم ويدمر الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.

تشير الدراسات إلى أن معدل وفيات النساء المصابات بداء السكري لم يتحسن. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاختلاف في معدلات الوفيات بين النساء المصابات بداء السكري وأولئك اللائي لم يكن لهن أكثر من الضعف.



الأعراض في كل من النساء والرجال



قد يعاني كل من الرجال والنساء من الأعراض التالية لمرض السكري غير المشخص :

زيادة العطش والجوع

كثرة التبول

فقدان الوزن أو زيادته بدون سبب واضح

إعياء

عدم وضوح الرؤية

الجروح التي تلتئم ببطء

غثيان

التهابات الجلد

بقع من الجلد الداكن في مناطق الجسم التي بها تجاعيد

التهيج

نفس برائحة حلوة أو فاكهية أو أسيتون

انخفاض الشعور في اليدين أو القدمين

من المهم أن تضع في اعتبارك أن العديد من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لا تظهر عليهم أعراض ملحوظة.