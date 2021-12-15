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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 3 خطوات.. تعرفي على طريقة عمل البليلة

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

تعتبر طريقة عمل البليلة من أكثر الوصفات المرتبطة في فصل الشتاء ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة، ولكن تبقى الطريقة الأسهل هي الطريقة التقليدية، ويمكن تحضيرها في المنزل وتقدميها بين الوجبات أو على الإفطار أو العشاء فهي وجبة متكلمة وصحية.
 

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وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل البليلة بوصفة سهلة وبسطة وفي ثلاث خطوات فقط، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال، ويمكن لمن يتبعون الحمية الغذائية تناولها واستبدال السكر بالعسل الأبيض لتحليتها، وإليكم الوصفة في السطور التالية بالتفصيل..

 

طريقة عمل البليلة 

 

 أكلات تمنحك الدفء في الشتاء


 

مقادير طريقة عمل البليلة : 
¼ كيلو قمح 
لتر ماء 
½ لتر حليب 
ملعقة صغيرة سحلب بودرة 
عود قرفة  
½ كوب سكر  

¼ ملعقة فانيليا 
رشة جوز هند  
رشة زبيب  
رشة مكسرات 

طريقة عمل البليلة :  
1- في إناء على النار، يوضع الماء والقمح، ويترك لمدة ساعة على نار هادئة.  
2- يضاف القمح والحليب والسحلب والقرفة والسكر والفانيليا، وتترك المكونات بضع دقائق على النار. 
3- توضع البليلة في أطباق التقديم، وتزين بالمكسرات والزبيب وجوز الهند حسب الرغبة.

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