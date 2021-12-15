منظمة حفل قادرون باختلاف.. أمل مبدى تكشف لـ"صدى البلد" الكواليس ودعم الرئيس للأطفال

دائما ما تولي الدولة اهتماما بـ ذوي الهمم، وتسعى جاهدة لمنحهم حقوقهم كاملة، وهو ما ظهر جليا في أكثر من مناسبة، حرصت فيها القيادة السياسية على الاهتمام شخصيا بذوي الهمم، والذي تجلى في تخصيص عام 2018 لهم، إضافة إلى القوانين التي سنتها الدولة لدمجهم في المجتمع المصري، وأخيرا جاء حفل قادرون باختلاف للعالم الثالث على التوالي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تتويجا للجهود الكبيرة المستمرة منذ عام 2014.

كان حضور الرئيس السيسي في احتفالية قادرون باختلاف لمسة وفاء تجاه ذوي الهمم وتعبيرا عن اهتمام رأس الدولة بهم وتأكيدا على الرغبة في تحقيق مطالبهم، وقد شارك في احتفالية قادرون باختلاف التي نظمت قبل عدة أيام، أكثر من 400 شخص من ذوي الهمم.

كواليس حفل قادرون باختلاف

وفي هذا الإطار تواصل "صدى البلد" مع البشمهندسة أمل مبدى، منظمة حفل قادرون باختلاف ورئيسة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية وسؤالها عن كواليس الحفل المبهر وكيف تم تنظيمة، قالت إنه كان من المفترض إقامة الحفل السنة الماضية ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

وتابعت: "قبل تأجيل الحفل كانت التدريبات تعمل على قدما وساق، الأمر الذي كانت فائدته عندما تم إبلاغنا بموعد الحفل الجديد قبله بشهر ونصف، كنا مستعدين له واستكملنا تدريباتنا على ما بقي من فقرات.

هدف الحفل

وأضافت أنه دائما حفل "قادرون باختلاف" يكون له هدف ورسالة، وكانت رسالتنا في حفل هذا العام إظهار القوة والعزيمة لقادرون بإختلاف بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوانين الدولة، وعلى مدار 3 سنوات استطاع أصحاب الهمم بأنهم يتقلدوا المناصب ويباشرون الأعمال.

وأوضحت مبدى أنها كانت تكتب الاسكربت للكلام الذي سيقال ولتقديم المذيعين للحفل، وتقوم بتدريب الأطفال، كما أنها نظمت فقرة إسأل الرئيس والجلسة الحوارية التي كانت بالحفل.

دعم الرئيس السيسي

وعن تفاعل الرئيس السيسي مع الأطفال وحديثة معهم، قالت منظمة الحفل إن الرئيس السيسي أعطي كل الدعم بأكثر مما كنا نتخيل وتمنينا، ولديه تصديق حقيقي بقدرات الأطفال ذوي الهمم والقدرات الخاصة وداعم حقيقي لهم، كما أنه مستمع جيد لهم وصبور.

وقف التنمر وإحترام الآخر

وبالنسبة لما يقنص المجتمع المصري ليستطيع الأطفال من ذوي الهمم التعايش بشكل أفضل فيه، أوضحت مبدى أن الأشخاص من ذوي الهمم ينقصهم أن يكون لهم أماكن أكثر في العمل، وإنهاء التنمر عليهم وتطبيق إحترام الآخر بشكل أفضل.

وتابعت: "لا بد من وجود دمج لهم في كل مناحي الحياة سواء كان من الناحية الرياضية والتعليمية والعملية وغيرها من المجالات، حتى يستطيع الأجيال الجديدة التعود على أن يكون هناك شخص من ذوي الهمم معهم والتعامل معهم بشكل طبيعي".

تطبيق القوانين

ومن الناحية القانونية التي تمكن ذوي الهمم في المجتمع، أضافت أن القوانين موجودة بالفعل ولكن الذي ينقص أن تطبق بشكل أكثر فاعلية، لافتة إلى أن تطبيق القوانين يحتاج إلى تكاتف المجتمع مع الدولة ليتم التطبيق الحقيقي للقوانين.