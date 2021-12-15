عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

منظمة حفل قادرون باختلاف.. أمل مبدى تكشف لـ"صدى البلد" الكواليس ودعم الرئيس للأطفال

البشمهندسة أمل مبدى
البشمهندسة أمل مبدى

دائما ما تولي الدولة اهتماما بـ ذوي الهمم، وتسعى جاهدة لمنحهم حقوقهم كاملة، وهو ما ظهر جليا في أكثر من مناسبة، حرصت فيها القيادة السياسية على الاهتمام شخصيا بذوي الهمم، والذي تجلى في تخصيص عام 2018 لهم، إضافة إلى القوانين التي سنتها الدولة لدمجهم في المجتمع المصري، وأخيرا جاء حفل قادرون باختلاف للعالم الثالث على التوالي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تتويجا للجهود الكبيرة المستمرة منذ عام 2014.

كان حضور الرئيس السيسي في احتفالية قادرون باختلاف لمسة وفاء تجاه ذوي الهمم وتعبيرا عن اهتمام رأس الدولة بهم وتأكيدا على الرغبة في تحقيق مطالبهم، وقد شارك في احتفالية قادرون باختلاف التي نظمت قبل عدة أيام، أكثر من 400 شخص من ذوي الهمم.

كواليس حفل قادرون باختلاف

وفي هذا الإطار تواصل "صدى البلد" مع البشمهندسة أمل مبدى، منظمة حفل قادرون باختلاف ورئيسة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية وسؤالها عن كواليس الحفل المبهر وكيف تم تنظيمة، قالت إنه كان من المفترض إقامة الحفل السنة الماضية ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

برلمانية تكشف الهدف من تعديل اسم صندوق دعم ذوي الإعاقة إلى " قادرون باختلاف".. فيديو

تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع قانون قادرون باختلاف.. ونواب: يعكس الاهتمام بحقوق ذوي الهمم.. ويضمن تمتعهم بكافة حقوقهم السياسية والاجتماعية

وتابعت: "قبل تأجيل الحفل كانت التدريبات تعمل على قدما وساق، الأمر الذي كانت فائدته عندما تم إبلاغنا بموعد الحفل الجديد قبله بشهر ونصف، كنا مستعدين له واستكملنا تدريباتنا على ما بقي من فقرات.

هدف الحفل

وأضافت أنه دائما حفل "قادرون باختلاف" يكون له هدف ورسالة، وكانت رسالتنا في حفل هذا العام إظهار القوة والعزيمة لقادرون بإختلاف بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوانين الدولة، وعلى مدار 3 سنوات استطاع أصحاب الهمم بأنهم يتقلدوا المناصب ويباشرون الأعمال.

وأوضحت مبدى أنها كانت تكتب الاسكربت للكلام الذي سيقال ولتقديم المذيعين للحفل، وتقوم بتدريب الأطفال، كما أنها نظمت فقرة إسأل الرئيس والجلسة الحوارية التي كانت بالحفل.

دعم الرئيس السيسي

وعن تفاعل الرئيس السيسي مع الأطفال وحديثة معهم، قالت منظمة الحفل إن الرئيس السيسي أعطي كل الدعم بأكثر مما كنا نتخيل وتمنينا، ولديه تصديق حقيقي بقدرات الأطفال ذوي الهمم والقدرات الخاصة وداعم حقيقي لهم، كما أنه مستمع جيد لهم وصبور.

وقف التنمر وإحترام الآخر

وبالنسبة لما يقنص المجتمع المصري ليستطيع الأطفال من ذوي الهمم التعايش بشكل أفضل فيه، أوضحت مبدى أن الأشخاص من ذوي الهمم ينقصهم أن يكون لهم أماكن أكثر في العمل، وإنهاء التنمر عليهم وتطبيق إحترام الآخر بشكل أفضل.

الريشة الطائرة يكرم لاعبه جون خالد بعد مشاركته في "قادرون باختلاف"

تفاصيل مشروع تعديل إسم صندوق دعم ذوي الإعاقة إلى " قادرون باختلاف"

وتابعت: "لا بد من وجود دمج لهم في كل مناحي الحياة سواء كان من الناحية الرياضية والتعليمية والعملية وغيرها من المجالات، حتى يستطيع الأجيال الجديدة التعود على أن يكون هناك شخص من ذوي الهمم معهم والتعامل معهم بشكل طبيعي".

تطبيق القوانين

ومن الناحية القانونية التي تمكن ذوي الهمم في المجتمع، أضافت أن القوانين موجودة بالفعل ولكن الذي ينقص أن تطبق بشكل أكثر فاعلية، لافتة إلى أن تطبيق القوانين يحتاج إلى تكاتف المجتمع مع الدولة ليتم التطبيق الحقيقي للقوانين.

ذوى الهمم قادرون باختلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

موضوعات متعلقة

يتبع رئيس مجلس الوزراء.. تفاصيل قانون صندوق "قادرون باختلاف" المقدم من تنسيقية الأحزاب

قادرون باختلاف.. "العصا" رفيق رحلة محمد هاني | فيديو

ترشيحاتنا

وكالة الطاقة الذرية: الاتفاق النووي الإيراني لم يعد كافيا

أقوى سورة لتعجيل الزواج .. رددها في كل صباح

تعرف على تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

منظمة حفل قادرون باختلاف.. أمل مبدى تكشف لـ"صدى البلد" الكواليس ودعم الرئيس للأطفال

سجلها صح قبل ما تبعتها.. واتس آب يبتكر حلا سحريا لـ رسائل صوتية بدون تشويش

عمر مرموش: لن أعود للدوري المصري و أحلم بمجاورة صلاح في البريميرليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

كان هيبلع لسانه .. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت ويشكر الأهلي

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

وصل إلى 77 دولة حتى الآن.. تصريحات صادمة من الصحة العالمية عن تفشي أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

فيديو

فيديو جراف.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ