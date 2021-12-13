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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمانية تكشف الهدف من تعديل اسم صندوق دعم ذوي الإعاقة إلى " قادرون باختلاف".. فيديو

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تقدمها بمشروع قانون لتغيير مسمى صندوق دعم ذوى الإعاقة إلى "قادرون باختلاف".

 

قالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، إن مشروع القانون يأتي تماشيا مع توجيهات الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي.


ولفتت إلى أنها طالبت بـ تغير مسمى صندوق دعم ذوى الإعاقة، ليصبح قادرون باختلاف، مؤكدة أن ذلك يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.


وأشارت إلى أن الأشخاص من ذوى الإعاقة يمثلون شريحة كبيرة من نسيج المجتمع، ولهم ذات الحقوق مع باقى المواطنين.


"فلسفة التعديل المقدم يتوافق المسمى الجديد مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير جميع  أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة.

أشارت: "الهدف الأساسي من الصندوق توفير مزيد من الدعم والرعاية بما يضمن تمتعهم بكثير من حقوقهم الأساسية التى كفلها الدستور وجميع المواثيق والأعراف الدولية".
وتابعت أن تغيير الاسم يحتاج لمشروع  قانون عبر تعديل المادة الثانية ليكون مقره الرئيسي في القاهرة الجديدة ويكون بإمكانه إنشاء  فروع في المحافظات ".

 

 

وتابعت:"التعديلات تهدف لتوسيع دور الصندوق  حيث طلبت في المقترح المقدم إنشاء مراكز لاكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة في جميع المحافظات".

وأكملت:"القانون الحالي ينص على إجتماع الصندوق كل شهرين وبالتالي التعديلات تهدف إلى تقليل الفترة البينية لشهر  عبر دعوة من رئيس الصندوق أو أربعة من الأعضاء  بغية القيام بدوره على أكمل وجه".

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب صندوق دعم ذوى الإعاقة قادرون باختلاف دعاء عريبى

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