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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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معلومات عن جبل "التجلي" بسانت كاترين أو الجبل المدكوك |صور

جبل التجلي بسانت
جبل التجلي بسانت كاترين

يوجد في مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء جبل التجلي أو الجبل المدكوك ذلك الجبل الذي تجلي فيه رب العزة على نبي الله موسي وهي البقعة الوحيدة في العالم التي تجلي فيها الله كما يطلق عليها أيضاً أرض المناجاة .  

يقول دكتور عبد الرحيم ريحان الباحث الأثري في جنوب سيناء إن جبل التجلي إلى الشمال الشرقي من جبل موسى مطلا على دير سانت كاترين. 
 

وترجع شهرة جبل التجلي إلى حادثة التجلي التي تجلي فيها المولي عز وجل علي هذا الجبل أثناء الحوار الذي دار بينه وبين موسى عليه السلام حينما سأل نبي الله موسى ربه من على جبل موسى أن يراه كما وردت في الآية 143 من سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم "ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً". 

مشيرا إلى أن تجلى المولى عز وجل على الجبل الي دكه وسقوط نبي الله موسى عليه السلام مصعوقاً من الصدمة فكان درساً ربانياً له.
وأضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن  مشاهده جبل التجلي يلاحظ على هذا الجبل أن لونه أسود في حين أن الجبال المحيطة ذات لون مختلف، وهو ما يؤيد وقوع حادثة التجلى فى هذا الموقع.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات بانشاء مشروع التجلي الأعظم لتطوير مدينة سانت كاترين بتكلفة بلغت نحو 4 مليارات جنيه لتكون سانت كاترين واحة للسلام وملتقي الأديان السماوية.
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التجلي

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جبل التجلي موسى جبال سانت كاترين المدكوك

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