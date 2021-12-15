صورة نادرة لـ حكيم وهو شاب مع والدته

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان حكيم بصحبة والدته، ظهر فيها وهو في سن الشباب، وجاء فيها بملامح قريبة من طلته الآن.



وعلي جانب اخر وقع اختيار منظمي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، المقرر انطلاقها يوم 9 يناير 2022، على النجم حكيم ليُحيي حفل الافتتاح، ويغنى أغنية تحمل اسم (واقفين مع أفريقيا)، لتكون المرة الثانية التى يغنى فيها حكيم فى حفل افتتاح البطولة بعدما قام بذلك فى البطولة الماضية والتي أقيمت فى مصر.



وشارك حكيم مؤخراً فى احتفالات العيد الوطني الـ50 للإمارات، حيث قدم أغنية بعنوان "الجنة في الإمارات"، حيث صور الأغنية على طريقة الفيديو كليب في أجواء الإمارات الساحرة والتي تظهر سحر وجمال دولة الإمارات التي أصبحت مقصدا سياحيا مهما لكل دول العالم، والأغنية كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسيني.



يذكر أن آخر أغاني حكيم أغنية "الناس السهرانين" والتي طرحها في أغسطس الماضي، من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، بينما آخر ألبوم غنائي لحكيم طرحه العام الماضي بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية.