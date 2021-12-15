مصمم للعمل على المريخ.. مواصفات هاتف PI TESLA الخارق من تسلا

نالت مواصفات هاتف PI TESLA، إعجاب الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وهو يعد أول هاتف محمول لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، والتي تخطط للمنافسة في أسواق الهواتف الذكية بـ مواصفات هاتف PI TESLA المذهلة في وقت لاحق من هذا العام.

مواصفات هاتف PI TESLA



سربت مواصفات هاتف PI TESLA الداخلية والتصميم الخارجي الذي سينطلق به أول هاتف لـ تسلا إلى الأسواق العالمية، والذي من المتوقع أن يأتي بمميزات غير مسبوقة في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية، مع بعض المزايا تقدم لأول مرة بهاتف ذكي.



وسيأتي هاتف PI TESLA، بتصميم مميز يحاكي هاتف آبل "آيفون 12" من حيث الانحناء الحاد للشكل الخارجي، وسيحصل هاتف تسلا على إعداد كاميرا رباعي المستشعر الرئيسي سيأتي بدقة 108 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف PI TESLA، على شاشة مميزة بدقة 4k، وستزوده تسلا بذاكرة تخزين داخلية خارقة تأتي لأول مرة بهاتف ذكي بسعة 2 تيرابايت.

وسيدعم هاتف PI TESLA، شبكات الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى معالج رسومي مميز بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسومي لهواة الرسم.

مميزات هاتف PI TESLA المنتظر



من المتوقع أن يدعم هاتف PI TESLA القدرة على الاتصال بالإقمار الصناعية، بالإضافة إلى التحكم في سيارات تسلا الكهربائية.

ولأول مرة سيقدم هاتف PI TESLA، دعما للاتصال بنظام الإنترنت الفضائي، والذي تعتزم شركة “Starlink” إطلاقه قريبا، من خلال بناء شبكة من الأقمار الصناعية (تتكون من 40 ألف قمرا صناعيا)، ذات المدار المنخفض لتوفير وصول سهل للإنترنت في أي مكان.

وستزود تسلا هاتف PI TESLA المنتظر، بميزة جديدة ستمكن مالكو الهاتف الخارج من تعدين العملة المشفرة التي يكون مقرها المريخ.

وستشمل ميزات هاتف PI TESLA، أيضا تقنية مبتكرة خاصة بالأشخاص الذين يعانوا من اضطرابات دماغية.