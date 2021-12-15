عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

فى 14 ديسمبر 2008 قذف المراسل الصحفى"منتظر الزيادى"زوج حذاءه على الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش قبل انتهاء ولايته,وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده فى العاصمة العراقية بغداد,بالتزامن مع إلقاء الفردة الأولى قال الزيدى لبوش:"هذه قبلة وداع من الشعب العراقى,وقال وهو يقذف الثانية:"وهذه من الأرامل والأيتام والذين قتلتهم فى العراق",وبعدها اعتقله رجال الأمن العراقيون والأمريكيون وطرحوه أرضا,ثم سحبوه إلى خارج القاعة!

تفادى بوش الحذاءين وقال:لا أعرف مشكلة الرجل.كل ما أعرفه أن الحذاءين مقاس عشرة! ونقل الزيدى إلى المستشفى بعد ذلك للعلاج من إصابات فى مناطق متفرقة من جسمه,وطالبت وسائل الإعلام العالمية والعربية ونقابات الصحفيين واتحاد المحامين العرب بالافراج عن الصحفى,ولم يقف الأمر عند هذا الحد,بل اندلعت مظاهرات حاشدة فى العراق لدعمه خلال التحقيق معه,وقد أدين بعد استجوابه من قبل نورى المالكى رئيس الوزراء العراقى.حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات,وتم تخفيف الحكم إلى عام واحد. أفرج عنه بعد أن قضى ثلاثة أرباع المدة,وسافر إلى سويسرا للعلاج من آثار التعذيب,ثم انتقل إلى بيروت بعد أن تزوج لبنانية.

لاتعليق لى على تلك القصة,غير أن السياسة الأمريكية لم تتغير,ولارد الفعل العربى تغيررغم مرور13 عاما من وقوعها. كله محلك سر.!

• مع نهاية العام يجلس الإنسان مع نفسه يراجع رصيده من الأحلام.هناك أعوام خسرنا فيها أجمل الأحلام,وهناك أيام عوضنا فيها خسائرنا,وحين تجلس مع نفسك سوف تكتشف أن الرصيد لم يعد كما كان,فقد تراجع رصيد أحلامك,وخفت بريق أيامك,والمطلوب منك أن تغرس أحلاما جديدة حتى وإن كان الشتاء طويلا والأيام موحشة.

مابين رحلة الأحلام والزمن علاقة غريبة. حين تفلس الأحلام يتراجع رصيد الزمن,وتقف بينهما حائرا تستعيد براءة الأحلام وتستعطف مابقى من الزمن.وأنت تودع عاما حاول أن تتذكر بعض الوجوه التى شاركتك الرحلة,وكانت نموذجا للنبل والترفع,وحاول أيضا أن تنسى تلك الوجوه التى تركت لك جراحا,لأن النبل لايخبو مع الأيام والجراح تطيب بالنسيان,وحين تمتد يد القسوة إلى بعض القلوب فإن الزمن هو الطبيب المعالج,والنسيان أفضل سبل العلاج.

• بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية18ديسمبر، فإننى أجد بعض الكلمات التى ليست عربية فيختلف الناس فى كتابتها,فنجد كلمة"كيك"وهى كلمة إنجليزية تعنى نوعا من الحلوى,وكلنا يعرفها,ولو قلناها بالفرنسية لقلنا"جاتوه",أو"كاتوه"مع الفارق بين حرفى(ج وك)والبعض يكتب كلمة "انجليزية"وآخرون يكتبونها"إنكليزية",ويسمى"المرآب"بالعامية"كراج"أو"جراج",وتصادف أن علت أصوات بأن كلمة"كراج"هى الصحيحة,فى حين قال الآخرون:إن الصحيح"جراج",ثم نأتى إلى كلمة"مسؤول",فهى تكتب كما سلف,لكن البعض يكتبها"مسئول", وكذلك"شؤون"علما بأننا إذا اعتمدنا النحو,فإن الهمزة تكتب فوق الواو,ثم نكتب على سبيل المثال"شاؤوا",ولكن حديثا أصبحوا يكتبونها"شاءوا",أى إن المفرد"شاء"ونضيف إليها فى حالة الجمع حرفى الواو والألف.

ومن يتكلم مع الجيل الجديد من الانجليز بمفردات شكسبير,فلايفهمها أحد بعد أن أصبح الكل يطور اللغة نحو الأسهل على حساب الموسيقى,وأنا هنا أتحدث عن اللغة العربية حيث أنها لغة موسيقى,ومااستنباط بحور الشعرمن قصائد الشعراء إلاخير دليل على أن العربية لغة موسيقية أخاذة.

• إن حجم الكوارث التى تحدث بسبب تعاطى المخدرات لاتقتصر فقط على العاملين بالهيئات والمنشآت الحكومية,ولكنها تمتد أيضا للعاملين بالقطاع الخاص,ولاتقتصر فقط على حوادث الطرق,ولكنها تؤثر على الصناعة الوطنية وعلى مسيرة التنمية التى بدأتها الدولة.

إن انتشار المخدرات بين الشباب لايقل خطرا على مصرمن خطر الإرهاب,فالشباب هوعماد الأمة وأساسها الذى تبنى عليه مستقبلها,وأى محاولات لهدم هذا الشباب هو هدم لهذه الأمة,ومواجهة هذا الخطر الداهم ليس فقط دور الحكومة,بل دور المجتمع بكامل طوائفه,لأن مصرملك لنا جميعا,ونهضتنا مسئولية الجميع.

• جميع مؤسسات الدولة تقريباأعلنت عن خدمات عبر"واتس آب"لتلقى شكاوى المواطنين,لكن الأهم أن نجد من يطالع الشكاوى ويعمل على حلها.

• كان استخراج ورقة بالرقم التأمينى لأى مواطن من هيئة التأمينات والمعاشات يتم مجانا حتى وقت قريب,فتغير إسم الورقة إلى"طابعة تأمينية"ليصبح استخراجها برسم قدره13جنيها.ألا تعرف الهيئة أن المترددين عليها لطلب هذه الورقة هم أصحاب معاشات وأرامل؟!

• الإقبال الكبير من الكبار والشباب والأطفال السعوديين من الجنسين على حضورحفلات وأفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائى يؤكد أن المواطن السعودى متفاعل مع حالة التغيير التى تحدث ومرحب بها,وأنه كان ينتظرها منذ سنوات طويلة.ولاشك أن انطلاق هذا المهرجان قبل أيام من نهاية عام 2021يعد خطوة سباقة وقفزة واعدة للسينما السعودية والعربية.

