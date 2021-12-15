ضمن "حياة كريمة" أبو ليمون يعقد اجتماعا لمناقشة مستجدات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً تنسيقيا موسعاً لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق قرى مركزى أشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة نهو المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، المهندس عاطف مهدى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس هاني مجاهد مدير عام شركة غاز مصر ( فرع المنوفية ) ، والأستاذ محمد ربيع منسق حياة كريمة بالمحافظة ، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .



فى بداية الاجتماع، شدد محافظ المنوفية على دفع منظومة العمل وتسريع معدلات الأداء بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق قرى المركزين لرفع نسب التنفيذ و إستكمال توصيل باقى المرافق بتلك القرى، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا فى تقديم أوجه الدعم للمبادرة الرئاسية كونها أحد المشروعات القومية العملاقة.

وخلال الإجتماع ، إستعرض رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المركزين ، مشيرا إلى أنه تم نهو الأعمال بعدد (20) قرية بمركز أشمون ودخولها الخدمة بإجمالى شبكات 180كم تقريبا بنواحي ( سمادون ، طليا ، طهواي ، شما ، مؤنسة ، كفر الطرانية ، كفر أبو محمود ، سنتريس ، سبك الأحد ، محلة سبك ، القناطرين ، جريس ، رملة الأنجب ، دلهمو ، شنشور، البرانية، الكوادى، منيل عروس، الغنامية ) ، فضلا عن نهو 3 قرى وجارى الإنتهاء من توصيل الوصلات المنزلية بنواحي ( كفر منصور بطول 7.5كم ، الخور بطول 8.3كم ، عزبة الكوم الأخضر بطول 4كم ) ، هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة سرعة نهو الأعمال وتسليم المشروعات الجارى تنفيذها بقريتى ( منشأة جريس بطول 3.4كم ، ساقية المنقدى بطول 13.7كم) خلال أسبوع ، كما وجه بنزول اللجان المشكلة من الجهاز التنفيذى وشركة مياه الشرب خلال أسبوعين لتسليم عدد (5) قرى بنواحي ( الأنجب بطول 5.6 كم ، كفر السيد بطول 7.1كم ، مجيريا بطول 11.6كم ، كفر الغريب 5.6كم ، شوشاى بطول 8.3كم ) تمهيدا لدخولهم الخدمة .

وفى الشهداء ، أشار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بأنه تم نهو المشروعات بـ (8) قرى بإجمالى شبكات 72 كم تقريبا بنواحى ( ساحل الجوابر ، سلامون قبلى ، كفر عشما ، سلامون بحرى ، العراقية ، بشتامى ، دناصور ، زاوية البقلى ) ، وجارى الإنتهاء من الوصلات المنزلية بـ ( 6) قرى بنواحي ( نادر بطول 11كم ، جزيرة الحجر بطول 18.5كم ، كفر السوالمية بطول 6كم ، كفر الشبع بطول 5كم ، ابشادى بطول 5.5كم ، كفر الجلابطة بطول 5كم ) ، فضلا عن أنه جارى تسليم المشروعات بقرية (عمروس ) بطول شبكات 14كم ، هذا وقد شدد محافظ المنوفية بضرورة الإلتزام بنهو الأعمال في حد أقصاه 31 مارس 2022 بعدد (4) قرى بنواحي ( زاوية الناعورة بطول 28 كم ، منشأة السادات بطول 8كم ، دراجيل بطول 12كم ، شمياطس بطول 10.8كم ) .

هذا وقد كلف محافظ المنوفية مدير عام شركة المصرية للإتصالات بالبدء فى الأعمال المقررة فورا ونهوها خلال إسبوعين بـ (5) قرى بالشهداء بنواحي ( كفر عشما ، سلامون بحرى ، سلامون قبلى ، العراقية ، كفر الجلابطة ) بالإضافة إلى قريتين بمركز أشمون ) ، موجها بالتنسيق مع شركة غاز مصر للبدء فى أعمال توصيلات الغاز الطبيعى بالمواقع التى تم نهو أعمال مشروعات المياه والصرف الصحى بها .