عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للآثار يفتتح معرض الفن الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة

صدى البلد

افتتح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار والسفير الايطالي Michele Quaroni،  معرضا مؤقتا بمتحف الفن الاسلامي، تحت عنوان "الفن الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة"، وذلك بالتزامن مع احتفالات المتحف بمرور ١١٨ عام على افتتاحه في 28 ديسمبر سنة 1903.

 

حضر الافتتاح الدكتور بشر إمام القائم بأعمال مدير المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم بالدول العربية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي وعددا من سفراء الدول الأجنبية في القاهرة ومدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وممثل منظمة الأمم المتحدة ورئيس مكتب ممثل الإونرا بالقاهرة.

 

وأوضح د. مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف أن هذا المعرض سوف يستمر لمدة شهر ويأتي كأحد مكونات مشروع " تطوير متحف الفن الإسلامي والمتاحف ذات الصلة بالفنون الإسلامية" والممول من الحكومة الإيطالية بمنحة قدرها ٨٠٠ الف يورو وبتنفيذ من مكتب اليونسكو بالقاهرة ويستهدف عددا من متاحف ذات الصلة بالتراث الإسلامي بمصر والتي تشمل متحف الفن الإسلامي والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومتحف جاير اندرسون ومتحف قصر محمد علي بالمنيل.

 

وأضاف أن المعرض يضم حوالى ٢٩ قطعة أثرية  تم اختيارها من متحف الفن الإسلامي ومتحف قصر المنيل ومتحف جاير اندرسون، بالإضافة إلي ١٥عملة من بلدان وعصور مختلفة. 

 

وتتناول القطع المعروضة عددا من الموضوعات وهي مـصـادر التراث الإسلامي، والعلوم والصناعات في العصر الإسلامي، وتأثير الفن الإسلامي على حضارة الغرب بحيث يستطيع الزائر من خلال هذه القطع التعرف على مقومات الحضارة الإسلامية والصناعات التي اشتهرت بها ونهضة العلوم والفنون خلال تلك الفترة.

 

من جانبه أشار د. ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي إلى أنه من بين القطع الأثرية المعروضة بالمعرض روائع من الخط العربى تتمثل في آيات من القرآن الكريم كتبت على الرق من القرون الأولى للعصر الإسلامي، ثم كتب على الورق فيما بعد ومصحف بخط ياقوت المستعصمي، وورقة من مخطوطة للمصحف الشريف من العصر الأموي وغيرها، ومجموعة من المكاحل وقماقم العطور والسلطانيات، وبعض العناصر التي كانت تستخدم في العمائر مثل المشكاوات والبلاطات الخزفية.

 

كما يضم المعرض الأدوات العلمية كالأسطرلاب لمعرفة مواقع النجوم، والإنبيق للتقطير، وأدوات الجراحة مما يدل على ما وصل إليه المسلمون من تقدم بالغ في مختلف مجالات العلوم. هذا بالإضافة إلى قطع أثرية تُبرز  تاثير الفن الإسلامي على الفن في أوروبا ومنها ألبوم رسم بأيدي المستشرقين  للملابس في العصر العثماني، ودنانير مقلدة ضربت بدورها في إحدى الإمارات الصليبية في بلاد الشام.

 

وعلى هامش هذا المعرض يقيم المتحف معرضا فنيا آخر يستمر لمدة شهر تحت عنوان "ملك وكتابة" يضم مجموعة من اللوحات الفنية تحكي روائع من القصص التراثى مستوحاه من القصص التاريخية التى تحتويها بعض التحف الأثرية المعروضة بقاعات المتحف المختلفة، مثل قصة بهرام جور أحد ملوك الدولة الساسانية  ومحظيته أزده والسندباد وبلاد الصين وليلى والمجنون.

4412156a-5277-4b9b-b672-a076cea031ef
4412156a-5277-4b9b-b672-a076cea031ef
5505577a-add8-44f5-b4df-ba4e6cdaacd0
5505577a-add8-44f5-b4df-ba4e6cdaacd0
a4acd90b-0866-4d82-848a-2de4131fc410
a4acd90b-0866-4d82-848a-2de4131fc410

ترشيحاتنا

محرك p10 الحصري وشاسيه ألومنيوم.. بولستار تكشف عن خطتها الثلاثية القادمة

للاستفادة من الخبرات المصرية.. تشكيل فريق عمل لتطوير كهرباء اليمن

مصر وأوكرانيا.. 29 عاما من العلاقات القوية والاحترام المتبادل بين البلدين

وزيرة الهجرة تكرم شباب المصريين بالخارج المشاركين بمعرض "إكسبو 2020" دبي

تدريب تنشيطي لمنتخب مصر قبل مواجهة تونس في كأس العرب .. فيديو

طوارئ في مدينة أمريكية لمدة يومين بسبب قط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

الأمم الإفريقية تحت التهديد .. اجتماع طارئ للكاف بحضور رئيس الفيفا

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

أم غسلت دم ابنها بإديها ومحامون يحاولون تخريب الأدلة.. التفاصيل الكاملة لحادث الشيخ زايد

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

فيديو

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

معاشي ضئيل .. أرملة أحمد راتب تكشف حقيقة تجاهل الزعيم لها ومعاناتها من الفقر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ