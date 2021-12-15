إزالة الأخشاب والمخلفات من مياه والمساحة الرملية لـ شاطئ السلسلة بالإسكندرية

أزالت الادارة المركزية للسياحة و المصايف في الإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لخدمات النظافة، كافة الاخشاب والمخلفات من مياه والمساحة الرملية لشاطئ السلسلة، واعادة المظهر الجمالي للشاطئ، تنفيذا لتكليفات المحافظ برصد اي حالة تلوث و ازالة كافة اسباب شكاوي المواطنين على الشواطئ.

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يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للمختصين بنظافة الشواطيء والمسطحات المائية حفاظاً علي المظهر العام والبيئة البحرية وصحة المواطنين، واستجابة لشكاوي المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن؛ وبعد التحقق من الشكوى الواردة بشأن طفو مخلفات أخشاب على مياه شاطئ السلسلة مما يسئ للمظهر الجمالي للشاطئ.

ومن جانبه اكد اللواء جمال رشاد ان الإدارة على استعداد تام لتلقى اي شكاوي من المواطنين خاصة بنظافة الشواطئ ومستوى الخدمات المقدمة بها لى ارقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ و ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ ) وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg ، وتطبيق الإدارة علي Google play وكذلك app store.