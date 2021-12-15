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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تونس تستحق .. خالد بيومي يعلق على فوز نسور قرطاج أمام مصر

خالد بيومي
خالد بيومي

علق المحلل الكروي خالد بيومي، علي فوز منتخب تونس أمام منتخب مصر في بطولة كأس العرب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب خالد بيومي في تويتة له: “تستحق تونس لأنها الأفضل طوال المباراة مبروك لتونس الخضراء وهاردلك لكل الجماهير المصرية”.

 

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وانتهت مباراة منتخب مصر ومنافسه التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وينتظر المنتخب المصري اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الجزائر وقطر في نصف نهائي البطولة العربية والذي  ينطلق بعد قليل لمعرفة المنافس له على المركز الثالث في نهائي البطولة العربي عقب ضمان تونس التأهل لنهائي البطولة العربية.

وانتقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني حكم مباراة منتخب مصر وتونس. 

وقال كيروش في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة وأهدرنا العديد من الفرص.

وتابع: "أريد أن أنهي مسيرتي الكروية هنا بعد أخطاء الحكم الذي احتسب ركلة جزاء وقام بإلغائها وويجب على الفيفا إعادة النظر في ذلك".

 

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