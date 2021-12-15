أخبار التوك شو.. تاج الدين: نصف مليار دولار دفعتها مصر لشراء لقاحات كورونا.. توقعات بسقوط أمطار.. والأرصاد تحذر المواطنين

تناولت برامج التوك شو مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة ، اليوم الأربعاء وجاءت أهمها كالتالى

تاج الدين : نصف مليار دولار دفعتها مصر لشراء لقاحات كورونا |فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، عن حجم ما أنفقته الدولة لشراء لقاح كورونا.

وقال عوض تاج الدين، في حوار مذاع عبر شاشة الأولي، للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، إنه أكثر من نصف مليار دولار ما دفعته مصر في لقاح كورونا، مضيفا أن الرئيس السيسي يتابع يوميا عدد اللقاحات الواردة لمصر وأنواعها.

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فترات الليل والساعات المتأخرة من الليل، تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس بارد وتتراوح الحرارة بين 11 و 12 درجة مئوية.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه متوقع سقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري والمحافظات الساحلية، وأنه ستقل فرص سقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت المقبلين، مؤكدا أنه متوقع أن تعود يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

هنخبي ليه؟.. رئيس مكافحة كورونا: متحور أوميكرون ليس في مصر

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنهم يتابعون متحور أوميكرون الذي انتشر في عدد من الدول، موضحا الفرق بين متحور دلتا وأوميكرون بأن الأخير تم الإعلان عن ظهوره مباشرة أما متحور دلتا فاستغرق وقتا.

وأضاف “حسني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة “القاهرة والناس”، أن المتحور الجديد أوميكرون هو الأكثر انتشارا ولكن أقل شدة.

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

علق الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على سؤال :" هل ستتجه الدولة لـ الغلق أو حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا ومتحور“ أوميكرون”، " وقال إنه لا يعتقد أن تتجه الدولة مرة أخرى لـ عملية الحظر، أو الغلق، لبعض الساعات، وذلك لآن مصر تسير بخطة، وتقوم بتوفير اللقاحات للمواطنين بـ كميات كبيرة.



وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح إلى أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا آمنة، وبها فوائد كثيرة للمواطنين، موضحًا أن اللقاح يحمى من المضاعفات الخطيرة للفيروس، ولكن اللقاح لا يمنع الإصابة نهائيًا كما يعتقد البعض.

بعد تطبيق القانون..مكافحة الإدمان: لن يتم فصل الموظف المتعاطي في هذه الحالة

أكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بدء تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات، متابعا “الهدف الأساسي من تطبيق القانون هو علاج المتعاطين”.

وأضاف “عثمان”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن اليوم تقدم ما يقرب من 700 موظف للعلاج من الإدمان، منوهًا بأن "من تقدم اليوم للعلاج لن يطبق عليه قانون الفصل".

رئيس "لجنة مكافحة كورونا": 70% من حالات كورونا في مصر بسيطة

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر حققت إنجازا كبيرا في تلقى المواطنين للقاحات رغم أن قارة افريقيا مظلومة في توفير اللقاحات، مشيرا إلى أن قرار منع دخول غير الملقحين المصالح الحكومية سيشجع المواطنين لإسراع الحصول على اللقاحات.

وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن هناك 500 ألف شخص يتلقون اللقاح في اليوم الواحد، متابعا: "مصر أصبحت مصدر لتصنيع اللقاحات وتوفيره للقارة الإفريقية وكل أنواع اللقاحات متوفرة في مصر".

قتلته زوجته.. شقيق الضحية: سمعت اخويا بيقول الحقني مراتي ضربتني بالسكينة.. فيديو

قال شقيق الزوج الذي تم قتله على يد زوجته بعد 6 شهور زواج، “إن أمي طلعت وشافت أخويا لما الزعيق زاد بينه وبين مراته، ولما خبطت أخويا فتحلها، وقالها مراتي معملتش اكل عشان اتعشى”.

وأضاف شقيق الزوج، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “ًصدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “أنني سمعت اخويا بيقول الحقيني ياما مراتي ضربتنى بالسكينة وقالى الحقني يا إبراهيم”.



الكهرباء: مصر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة..فيديو

قال أيمن حمزة، المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، إن “سكاتك” تتعاون مع الجانب المصري وأحد التحالفات في “الهيدروجين الأخضر”، ولها خبرات في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف أيمن حمزةـ خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية ترغب في التوسع في “الطاقة المتجددة”.

أحمد حلاوة: 90% من أعمالي الناجحة بسبب عادل إمام وابنه

قال الفنان أحمد حلاوة، إن 90% من أعماله كانت مع النجم الكبير عادل إمام، قائلاً: "أعمالي مختلفة معاه بسبب ذكائه وذكاء المخرج رامي عادل إمام".

وأضاف أحمد حلاوة خلال لقائه مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "عادل إمام وابنه رامي كان عندهم قدرة إنهم يشوفوا فيا إني ممكن أبقى جوكر .. وإني اتحط في مكان أنجح .. وفي مكان آخر أنجح وهكذا".

تمثال نادر للخديو إسماعيل ونيشان محمد علي ..محتويات مغارة علي بابا |شاهد

رصد برنامج أخبار "أخبار ten"، المذاع عبر قناة ten، مساء اليوم الأربعاء، في مقطع فيديو المحتويات التي تم ضبطها في "شقة الزمالك"، والتي شرحها مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للأثار أمام النائب العام، والتي سميت إعلاميا بـ مغارة علي بابا.

وشرح وزيري، أبرز المحتويات التي تم ضبطها، والتي كان من بينها تمثال نادر للخديو إسماعيل، وأيضا النيشان الخاص بمحمد علي باشا من الفضة والذهب.