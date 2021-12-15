رئيس "لجنة مكافحة كورونا": 70% من حالات كورونا في مصر بسيطة

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر حققت إنجازا كبيرا في تلقى المواطنين للقاحات رغم أن قارة افريقيا مظلومة في توفير اللقاحات، مشيرا إلى أن قرار منع دخول غير الملقحين المصالح الحكومية سيشجع المواطنين لإسراع الحصول على اللقاحات.

وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن هناك 500 ألف شخص يتلقون اللقاح في اليوم الواحد، متابعا: "مصر أصبحت مصدر لتصنيع اللقاحات وتوفيره للقارة الإفريقية وكل أنواع اللقاحات متوفرة في مصر".

وأكمل: "جميع اللقاحات فيها الأمان والفاعلية ومصر بها جميع أنواع اللقاحات العالمية ولا يوجد لقاح واحد يسبب مرض واللقاحات هي طوق الأمان لمواجهة كورونا وأيضا اللقاح ضمن الإجراءات الاحترازية"، مفيدا بأن 70% من حالات كورونا في مصر بسيطة.