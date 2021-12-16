جرعة تعزيزية من لقاح موديرنا يزيد من الأجسام المضادة ضد أوميكرون

يمكن أن تزيد الجرعات التعزيزة من لقاح موديرنا الأجسام المضادة التي تقاوم متغير أوميكرون لدى الشخص بمقدار 20 ضعفًا ، ولكنها لا تزال توفر حماية أقل بكثير من السلالة الجديدة مقارنةً باللقاح الأصلي ضد المتغيرات السابقة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تظهر البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن سلسلة اللقاحات الأولية المكونة من جرعتين أقل فاعلية بكثير ضد أوميكرون مقارنة بسلالات الفيروس الأخرى، حيث تنتج أجسامًا مضادة أقل تحييدًا بمقدار 37 ضعفًا ضد السلالة الجديدة مقارنةً بسلالة فيروس ووهان الأصلية.

واوضحت الصحيفة أن بعد أسبوعين من تلقي جرعة معززة ، تزداد مستويات الأجسام المضادة للشخص بمقدار 20 ضعفًا ، على الرغم من أن مستويات الأجسام المضادة لمحاربة أوميكرون بعد الجرعة التعزيزية الإضافية لا تزال نصف تلك الخاصة بالشخص الذي تلقى حقنة واحدة فقط لديه ضد السلالة الأصلية.

وقالت الشركة إنها تعمل على جمع البيانات حول كيفية نتاج جرعة 100 ميكروجرام لمواجهة المتحور الجديد، حيث ستحتاج الجرعة الأكبر إلى موافقة إضافية من المنظمين لاستخدامها في الولايات المتحدة.

واشرات الصحيفة ان هذه بيانات أمر واعد في مكافحة سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم تسلسلها بالفعل 241 مرة في 33 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا.

لكن مسؤولي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية حذروا من أن الحجم الحقيقي لعدوى أوميكرون أعلى بكثير ، حيث أن حوالي ثلاثة في المائة من جميع حالات COVID في الولايات المتحدة ناتجة عن البديل ، أو ما يصل إلى 13 في المائة في نيويورك ونيوجيرسي.