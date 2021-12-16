عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جرعة تعزيزية من لقاح موديرنا يزيد من الأجسام المضادة ضد أوميكرون

لقاح كورونا
لقاح كورونا

يمكن أن تزيد الجرعات التعزيزة من لقاح موديرنا  الأجسام المضادة التي تقاوم متغير أوميكرون لدى الشخص بمقدار 20 ضعفًا ، ولكنها لا تزال توفر حماية أقل بكثير من السلالة الجديدة مقارنةً باللقاح الأصلي ضد المتغيرات السابقة.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"،  تظهر البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن سلسلة اللقاحات الأولية المكونة من جرعتين أقل فاعلية بكثير ضد أوميكرون مقارنة بسلالات الفيروس الأخرى، حيث تنتج أجسامًا مضادة أقل تحييدًا بمقدار 37 ضعفًا ضد السلالة الجديدة مقارنةً بسلالة فيروس ووهان الأصلية.

 

واوضحت الصحيفة أن بعد أسبوعين من تلقي جرعة معززة ، تزداد مستويات الأجسام المضادة للشخص بمقدار 20 ضعفًا ، على الرغم من أن مستويات الأجسام المضادة لمحاربة أوميكرون بعد الجرعة التعزيزية الإضافية لا تزال نصف تلك الخاصة بالشخص الذي تلقى حقنة واحدة فقط لديه ضد السلالة الأصلية.

 

وقالت الشركة إنها تعمل على جمع البيانات حول كيفية نتاج جرعة 100 ميكروجرام لمواجهة المتحور الجديد، حيث ستحتاج الجرعة الأكبر إلى موافقة إضافية من المنظمين لاستخدامها في الولايات المتحدة.

 

واشرات الصحيفة ان  هذه بيانات أمر واعد في مكافحة سلالة فيروس كورونا  الجديدة التي تم تسلسلها بالفعل 241 مرة في 33 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا.

 

لكن مسؤولي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية حذروا من أن الحجم الحقيقي لعدوى أوميكرون أعلى بكثير ، حيث أن حوالي ثلاثة في المائة من جميع حالات COVID في الولايات المتحدة ناتجة عن البديل ، أو ما يصل إلى 13 في المائة في نيويورك ونيوجيرسي.

 

موضوعات متعلقة

محلل سياسي: تفجير مخيم الفلسطينيين بلبنان هدفه تعطيل مسيرة الإصلاح

شاهد| انفجار مبنى من اربع طوابق وانقاذ سيدة مسنة من انقاض المنزل

أطفال يعثرون على جثة ممرضة داخل حديقة بلندن.. صور

هلكوت زاهير ملحن آخر أغنياتها: سعاد حسني رفضت أموال أثرياء عرب.. ولهذا السبب تزوجت عبد الحليم

يوتيوبر يكتشف سيارة غارقة من 21 عاما وداخلها رفات بشرية.. فيديو

بيع نظارة المناضل غاندي بـ10 آلاف جنيه إسترليني

تصنيع أكبر كعكة من الحشيش في العالم| صور

رئيسة وزراء فنلندا تعتذر بعد ظهورها بملهى ليلي لهذا السبب| صور

ترشيحاتنا

أحمد دياب: رفضنا إجراء قرعة موجهة للدوري.. وتفاجأنا بموعد القمة

سفير مصر في الكاميرون يحسم الجدل حول إلغاء أمم أفريقيا

لجنة الزمالك تبحث ترشيح ميدو لخلافة فاروق جعفر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

ليبيا.. نقل المنفي لمكان آمن بعد اقتحام ميليشيات مسلحة مقر رئاسة الوزراء

رغم تلقيه اللقاح .. وفاة فنان كوميدي شهير بكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

بـ تحذير عاجل من الأرصاد .. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

احذر..7 أفعال تعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه| تفاصيل

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

أحمد حسام ميدو يعلق على خسارة المنتخب أمام تونس.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

حاولا إفساد دليل إدانة موكلهما.. قرار من النائب العام ضد محاميي المتهم كريم الهواري..فيديو

لو تخنتي هطلقك أنا واخد عربية اسبور.. زوج نجلاء بدر يوجه لها رسالة على الهواء

فيديو جراف.. ‏سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

فاطمة عيد تكشف عن أول أجر تقاضته في حياتها ومن اكتشفها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ