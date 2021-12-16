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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق الزراعي بالغربية

حادث سير
حادث سير

شهد طريق “القاهرة _ الإسكندرية ” الزراع في محافظة الغربية منذ قليل وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بسبب السرعة الزائدة ، مما تسبب في  إصابة 3 شباب بكدمات وكسور ، وتم نقلهم الي مستشفي جامعة طنطا .

بالصور.. محافظ الغربية يتابع حملات النظافة المكثفة بالمحلة الكبرى


كان  اللواء هاني عويس مدير امن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق طنطا الزراعي نطاق مركز ومدينة طنطا ، مما أسفر عن إصابة 3 شباب بجروح وكدمات بالجسد.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الي موقع الحادث وتبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالصور.. محافظ الغربية يتابع حملات النظافة المكثفة بالمحلة الكبرى

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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