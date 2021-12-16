موسيماني يرفض ضم مهاجم الإسماعيلي لهذا السبب



كشف محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: تم ترشيح شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي للجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تمهيدا لضمه لتدعيم خط الهجوم في ظل تحفظه علي مستوي حسام حسن بعد كثرة إصاباته مؤخراً .



وأضاف: موسيماني تحفظ علي صفقة شكري نجيب خاصة انه يبحث عن لاعب افريقي بمواصفات مختلفة عن أسلوب وطريقة مهاجم الدراويش



وأشار: أن الجنوب افريقي حسم موقفه سريعا واكد أن ما يتردد هو كلام وكلاء لاستفادة اللاعب شكري نجيب من رحيله عن الإسماعيلي في الفترة المقبلة من خلال الزج باسم الأهلي خاصة ان عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري وهناك خلافات حول الاتفاق علي تجديد عقده.



شبانة : الإصابات تجبر الأهلى علي ضم كل لاعبيه لقائمة مباراة السوبر الإفريقي



قال محمد شبانة استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اصطحاب كل اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأحمر للموسم الحالي في رحلة السفر إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري على استاد أحمد بن علي، سواء من سيعتمد عليهم في المباراة أو من لن يكن لهم دور في هذه المواجهة.



وتابع : تأتي رغبة موسيماني في اصطحاب كل اللاعبين لأكثر من سبب منها ترضية كل اللاعبين وعدم تذمر البعض منهم حال استبعاده من قائمة مباراة السوبر الإفريقي،ولمشاركة زملائهم في الاحتفال حال تتويج الفريق الأحمر باللقب القاري وأخيرا لأسباب علاجية في ظل رغبة مسئولي النادي في عرض بعض اللاعبين المصابين مثل محمود متولي وصلاح محسن على الأطباء المتخصصين في مركز اسباير المتخصص في علاج إصابت الملاعب.



وأضاف : يتشاور الجهاز الفني حول مصير اللاعبين الذين سيتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر استعدادا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.



وأكمل : ينوي الجهاز الفني للأهلي قيد 5 لاعبين فقط استعدادا للاستعانة بهم في مباراة السوبر الإفريقي، مع ترك اسمين يتم قيدهم بعد الانتهاء من مباراة السوبر وقبل غلق باب القيد الشتوي فيما يخص القائمة الإفريقية.