عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حاتم يخطف قلوب متابعيه من أمام الكعبة

أحمد حاتم
أحمد حاتم

نشر الفنان أحمد حاتم، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر أحمد حاتم في الصورة، من أمام الكعبة بعد العمرة مما آثار إعجاب متابعيه.

 

وتستعد الفنانة  هنا الزاهد  والفنان أحمد حاتم لطرح مسلسل “أنا وهى”، خلال الأيام القليلة المقبلة عبر شاشة CBC.

 

وطرحت قناة CBC، البرومو الخاص بالمسلسل استعداد لعرضه قريبا.

 

ويعتبر مسلسل "أنا وهى" هو التعاون الرابع بين الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، حيث قدما فيلم “قصة حب”، وفيلم “الغسالة”، ومسلسل “حلوة الدنيا سكر”. 

تفاصيل مسلسل أنا وهى 

مسلسل “أنا وهي” ينضم لمجموعة المسلسلات المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى.

وتجسد هنا الزاهد وأحمد حاتم دوري شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفان على بعضهما وتبدأ قصة حب بينهما. 

مسلسل "أنا وهى"، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقى، وميرهان حسين، وعارفة عبد الرسول، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف. 

احمد حاتم تفاصيل انستجرام هنا الزاهد المسلسلات الفن

موضوعات متعلقة

فيفي عبده لابنة أصالة: لازم تعزميني على فرحك عشان نقوم بالواجب

شتاء جيد…تامر هجرس بالملابس الشتوية في أحدث ظهور

ليلي أحمد زاهر تشوق متابعيها لعمل جديد مع حميد الشاعري

ديميت أوزديمير تخطف قلوب متابعيها من أمام برج إيفل

من الجيم.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

بإطلالة ساحرة.. مريم أوزرلي تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

بفستان منقوش.. رحاب الجمل تتألق في أحدث ظهور لها

بإطلالة ساحرة.. درة تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

ترشيحاتنا

خناقة حريمي.. 3 أشقاء يمزقون سيدة وسط الشارع في الجيزة

استشاري مناعة: «أوميكرون» ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متحور سابق

في عيد المملكة.. رئيس البرلمان العربي يهنئ البحرين قيادة وحكومة وشعبا

استفتاء وكالة أنباء الأمم المتحدة.. رئيس شعبة الجمارك يفوز بلقب الشخصية الاقتصادية ٢٠٢١

مش همسك سكينة لـ كيروش.. شوبير: ما حدث بعد مباراة مصر وجعني

فرض رسوم إضافية على تذكرة السكة الحديد لدعم الجمعيات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

مفاجأة.. تقرير قطري وراء استبعاد معلول من المشاركة أمام مصر

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

بالتحية العسكرية.. الكلية الحربية تستقبل أبطال قادرون باختلاف من ذوي الهمم

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

مفاجآت.. النيابة تنتهي من فحص كنز علي بابا في شقة الزمالك

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف المتعاطي للمخدرات

صرخت ولمت عليه الناس .. تفاصيل تحرش عامل بموظفة داخل سيارة أجرة

وما النصر إلا من عند الله.. فاطمة عيد تكشف حقيقة محاربتها بالوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ