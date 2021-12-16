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رئيس التحرير
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أخبار البلد

إزالة التلوث الإشعاعي.. الباحثون العرب يعرضون أبحاثا هامة بمؤتمر الطاقة الذرية

د. عقيل مربوش
د. عقيل مربوش

ناقش المؤتمر العربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، خلال جلساته العلمية   مجموعة متميزة من البحوث التطبيقية لباحثين من البلدان العربية التى شاركت فى المؤتمر ، حيث ناقش المؤتمر 118 ورقة بحثية من 10 دول.

 

 وقدم   الدكتور عقيل مريوش بحثا  حول إزالة التلوث الاشعاعي لمحافظة البصرة بالعراق، وقد شملت خطة العمل اعمال المسح الميداني الذي نفذته الفرق المختصة من وزارة البيئة العراقية لمناطق وسط وجنوب العراق و التي شملت 23  موقعا. وقد شملت الخطة إزالة التلوث الاشعاعي بمحافظة البصرة وذلك لحماية الانسان والبيئة من المخاطر الاشعاعية.


كما  تم عرض بحث أخر من العراق من مجموعة من الباحثين ( تغريد منعم نافع وأخرون)  بوزارة العلوم والتكنولوجيا، ويشمل  دراسة تطبيقية عن انبعاث غاز الرادون من المخلفات الناتجة من العملية الرطبة لإنتاج حمض الفوسفوريك من الصخور الطبيعية والتي يتم إلقائها دون أي معالجة والتي تتسبب في اضرار بيئية حيث تشمل تلك المخلفات الجبس ومجموعة من الشوائب والتي تحتوي على كمية عالية من الشوائب والفوسفات والمواد المشعة.

وناقشت الجلسة أيضا   بحث اخر من العراق قاما به الدكتورة / ندى فاضل توفيق والدكتورة / ضحى رعد مظلوم من كلية العلوم بجامعة النهرين وقد تم عرض نتائج البحث عن تقييم مستويات النشاط الاشعاعي الطبيعي في بعض عينات المياه والرواسب من نهر دجلة بالقرب من محطة الزعفرانية لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة بغداد وقد أثبتت القياسات عدم وجود أي تأثيرات بيئية.  

وقد عرض مجموعة من الباحثين من ليبيا بعض البحوث التطبيقية، ومن أهمها بحث للدكتور / أبو القاسم  احمودة الفويرس من مؤسسة الطاقة الذرية بليبيا عن تأثير المواد المشعة الطبيعية المحفزة تقنيا|على سلامة العاملين والبيئة المحيطة في حقول انتاج النفط والغاز الليبية، وقد خلص البحث الى وضع مجموعة من السيناريوهات الخاصة بأعمال الوقاية الاشعاعية ولازالة التلوث الاشعاعي من تلك الحقول والبيئة المحيطة.

وكانت  هيئة الطاقة الذرية نظمت ، المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالاشتراك مع الهيئة العربية للطاقة الذرية 

عقد المؤتمر تحت  رعاية  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور  أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية و الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية و الدكتور الدكتور سالم حامدي  مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية،الذرية،  بمشاركة رؤساء الهيئات النووية من مصر و الدول العربية.

وناقش المؤتمر العديد من الأبحاث الهامة بحضور  أكثر من 250 عالماً من 10 دول عربية هي "مصر، لبنان، تونس، اليمن، الأردن، فلسطين، ليبيا، السعودية، السودان والعراق"،

و المؤتمر يعتبر فرصة عظيمة للتعاون العلمي العربي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، واستغلال الموارد البشرية العربية والتعاون فيما بينها في جميع المجالات ذات الصلة خاصة بعد الظروف وتغير بيئة الأبحاث العلمية وتشديد إجراءات السفر للدول الأوروبية وغيرها نتيجة أزمة كورونا.

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