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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس سياحة النواب: استضافة مؤتمر تغير المناخ فرصة تسويق كبيرة للآثار

نورا على رئيس لجنة
نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أهمية استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ العام المقبل والذى يأتي في إطار الجهود الكبيرة للدولة ودورها المحورى الهام في هذا الملف بقيادة الرئيس عبد  الفتاح السيسى؛ مما أثمر عن استضافة مصر للقمة المقبلة لتغير المناخ. 

وقالت "علي"، إن مؤتمر المناخ فرصة كبيرة للتسويق للمقاصد والمدن السياحية والكنوز الأثرية المصرية، وإلقاء الضوء على الحجم الضخم من الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة والمدن العالمية والنهضة الحقيقية التي تمت على أرض  الجمهورية الجديدة في مختلف القطاعات بمتابعة وتوجيهات الرئيس السيسى، إضافة لجهوده الخارجية التي أعادت لمصر مكانتها القوية وعلاقاتها الطيبة مع مختلف دول العالم والأشقاء بالقارة الأفريقية .

وأضافت رئيس لجنة السياحة، أن مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر، حدث عالمي يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بملف حماية البيئة ويوضح دور مصر على المستوى العالمي ودورها المحورى الهام ، كما أن هذا المؤتمر بمثابة فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي إلى توحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ .

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ونوهت بأن مؤتمر تغير المناخ  فرصة حقيقية لقطاع السياحة والترويج للمقصد السياحى المصرى وإظهار الجهود المبذولة نحو حماية البيئة والسياحة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة ، مشيرة إلى أن الاستعدادات والتجهيزات السياحية الخاصة بالمؤتمر سوف تعكس مكانة وقيمة مصر .

 

وأشارت  إلى جهود وزارة السياحة والآثار واستعداداتها لهذا الحدث العالمى الهام بالتنسيق مع وزارة البيئة في الحملة الترويجية التي ستطلقها وزارة البيئة للترويج الفني للمؤتمر عن طريق الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري وما به من أنماط سياحية مختلفة والمنتج السياحي المتكامل الذي يجمع بين منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية من خلال الربط بين المدن السياحية بعضها ببعض وربط وادي النيل بالشاطئ.

نورا علي لجنة السياحة مجلس النواب الجمهورية الجديدة تغير المناخ COP27 مؤتمر الأمم المتحدة

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