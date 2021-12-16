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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب تونس يكشف موقف علي معلول من المشاركة في نهائي كأس العرب

علي ملعول نجم منتخب
علي ملعول نجم منتخب تونس

كشف منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، موقف علي معلول ظهير أيسر نسور قرطاج من المشاركة أمام الجزائر، في المباراة المقرر لها، بعد غدا السبت، في نهائي بطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر.

وقال منذ الكبير في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" علي معلول كان جاهزا للمشاركة أمام مصر، لكنني فضلت استمرار محمد أمين بن حميدة في مركز الظهير الأيسر".

تابع:" أمامنا 48 ساعة لتحديد موقف علي معلول من المشاركة في نهائي بطولة كأس العرب".

وخسر منتخب مصر أمام تونس بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العرب.

هدف تونس والمباراة الوحيد، جاء عن طريق عمرو السولية  “بالخطأ في مرماه” في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

منتخب مصر يستعد لمواجهة قطر:
 ويستعد منتخب مصر لمواجهة قطر، بعد غدا السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العرب.

 

وخسر منتخب قطر أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الثمامة أمس، الأربعاء.

معلول كأس العرب منذر الكبير الجزائر منتخب مصر

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