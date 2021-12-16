مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر كان برفقته بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من المركز الطبي العالمي بطريق مصر – إسماعيلية الصحراوي، وتم التحفظ على الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من المركز الطبي العالمي بطريق مصر – إسماعيلية الصحراوي.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "محمد. م. ع"، 60 سنة، مُقيم محافظة المنوفية، وإصابة "محمد. ف. ع"، مُقيم بمحافظة الإسكندرية، بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصاب إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.