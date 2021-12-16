بعد المطالبات بصرفها على بطاقات التموين.. إليك مخاطر عدم غسل الأسنان

بعد المطالبات بصرف فرش الأسنان مع بطاقات التموين إليك مخاطر عدم غسل الأسنان بعضها أكثر شيوعًا من البعض الآخر وفقا لموقع businessinsider

1. أمراض اللثة

عدم غسل الأسنان باستمرار قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة والإصابة بالتورم وسرعة النزيف وتراكم البكتريا بين أسنانك ولثتك

2. فقدان الأسنان



تسوس الأسنان وأمراض اللثة شائعة بسبب عدم غسل الأسنان

3. رائحة الفم الكريهة

قد تصيب رائحة الفم الكريهة بسبب تتراكم البكتيريا ذات الرائحة الكريهة في فمك وقد اقترحت بعض الأبحاث تنظيف لسانك جنبًا إلى جنب مع التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط بالطبع - قد يساعد في السيطرة على هذه المشكلة.

4. الخرف



عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة يوميًا يزيد مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 22٪ إلى 65٪ أكثر من أولئك الذين ينظفون أسنانهم ثلاث مرات يوميًا." بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة صغيرة أن أدمغة مرضى الزهايمر تحتوي على بكتيريا مرتبطة بأمراض اللثة أكثر من أولئك الذين ينتمون إلى الأصحاء الإدراكي.

5. مضاعفات الحمل



يصيب التهاب اللثة 60 إلى 75٪ من النساء الحوامل ، ومن المهم بشكل خاص أن تهتم الأمهات الحوامل بأسنانهن. عندما تعاني النساء الحوامل من مشاكل خطيرة في الأسنان ، يكون أطفالهن أكثر عرضة للإصابة بالتسوس. ترتبط صحة الفم السيئة أيضًا بانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة ، على الرغم من عدم وجود دليل كافٍ حتى الآن لمعرفة ما إذا كان عامل خطر مستقلًا أم لا.

6. السرطان



وخلص أحد الباحثين إلى أن "الأدلة الحديثة تشير إلى أن مدى وشدة أمراض اللثة وفقدان الأسنان قد تترافق مع زيادة خطر الإصابة بأمراض خبيثة" ، بعد مراجعة الدراسات السابقة التي تشير إلى وجود علاقة بين سوء صحة الفم والسرطان.

ترتبط أمراض اللثة ومشاكل الأسنان أيضًا بفيروس الورم الحليمي البشري ، الذي يسبب ما يصل إلى 80 بالمائة من سرطانات الفم. في حين أن التدخين هو عامل خطر رئيسي لكل من أمراض اللثة والسرطان