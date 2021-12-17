تصريحات هامة لوزير التعليم العالي: ياريت يكون عندنا أوميكرون .. وجرعة تعزيزية ثالثة في هذا التوقيت

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، العديد من القرارات الهامة خلال تصريحات تلفزيونية ونرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:

خلال 48 ساعة ..عبد الغفار:جرعة تعزيزية ثالثة لهؤلاء المواطنين

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، إن هناك 32 مليون مواطن حصلوا على جرعة واحدة و19مليون حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا.

خالد عبد الغفار: حصلت علي جرعة ثالثة تعزيزية من لقاح كورونا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، أنه حصل علي جرعة ثالثة تعزيزية من لقاح كورونا.

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وأضاف خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد علي خير مقدم برنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور": “خلال أيام ستعلن وزارة الصحة عن متحور كورونا الجديد أوميكرون، لافتا إلى أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين حصلوا على الجرعة الأولي للقاح كورونا ولم يتقدموا لأخذ الجرعة الثانية”.



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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، أن معظم اللقاح المعتمدة عالميا لديها فاعلية لمواجهة فيروس كورونا.

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وأوضح عبد الغفار: "الأجسام المضادة لكل من أخذ اللقاح يمر عليها وقت وبعد تقل تدريجيا ولذلك وجود جرعة تعزيزية أمر هام ولكنه يبقي اختياريا حتي الآن".