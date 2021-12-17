نشرة الفن .. تامر حسني يتألق في حفله بالمنارة بحضور الآلاف وتورط أليك بالدوين في حادث مقتل مصورة فيلمه

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تفاصيل حفل تامر حسني في مركز المنارة بحضور الآلاف من الجماهير، وتفاصيل جديدة تورط أليك بالدوين في حادث مقتل مصورة فيلمه وشيرين عبد الوهاب تعترف: حب حسام حبيب شوهني.

تألق الفنان تامر حسني في حفله الغنائي الذي أقيم مساء الخميس، بمركز المنارة بالتجمع بحضور الآلاف من الجماهير، وبدأ حفله بأغنية "قولني كلام".

في تطور جديد للأحداث، أصبحت أصابع الاتهام موجهة نحو أليك بالدوين في قضية مقتل مديرة تصوير فيلم Rust "راست".

وخلال الحوارت أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب ان زوجها السابق حسام حبيب بالفعل وضعها بمثابة تاج فوق رأسه وكبرها ، إلا أن هذا الحب شوهها، ورفضت التوضيح مؤكدة أنها لن تتحدث عن حياتها فى حق شخص كانت زوجته فى فترة من الفترات .

تألق الفنان تامر حسني في حفله الغنائي الذي أقيم مساء الخميس، بمركز المنارة بالتجمع بحضور الآلاف من الجماهير.

اختارت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير لمنحها جائزة تكريمية عن مجمل مسيرتها خلال الدورة الثانية والسبعين.

تألق الفنان تامر حسني في حفله الغنائي الذي أقيم مساء الخميس، بمركز المنارة بالتجمع بحضور الآلاف من الجماهير.

أكدت الفنانة زينة منصور أنها إنتهت من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “ فيلم تجارى ” من إخراج محمود كامل .