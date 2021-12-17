نشرة الفن .. تامر حسني يتألق في حفله بالمنارة بحضور الآلاف وتورط أليك بالدوين في حادث مقتل مصورة فيلمه

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تفاصيل حفل تامر حسني في مركز المنارة بحضور الآلاف من الجماهير، وتفاصيل جديدة تورط أليك بالدوين في حادث مقتل مصورة فيلمه وشيرين عبد الوهاب تعترف: حب حسام حبيب شوهني.
غنى مع مواهب جديدة والتقط السيلفي مع الجمهور وعزف ورقص على طريقة مايكل جاكسون.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة
تألق الفنان تامر حسني في حفله الغنائي الذي أقيم مساء الخميس، بمركز المنارة بالتجمع بحضور الآلاف من الجماهير، وبدأ حفله بأغنية "قولني كلام".
أصابع الاتهام موجهة نحو أليك بالدوين.. تطور جديد في قضية فيلم Rust
في تطور جديد للأحداث، أصبحت أصابع الاتهام موجهة نحو أليك بالدوين في قضية مقتل مديرة تصوير فيلم Rust "راست".
شيرين عبد الوهاب : حسام حبيب كبرنى وحبه شوهني .. ونوال الزغبى كانت صح I فيديو
وخلال الحوارت أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب ان زوجها السابق حسام حبيب بالفعل وضعها بمثابة تاج فوق رأسه وكبرها ، إلا أن هذا الحب شوهها، ورفضت التوضيح مؤكدة أنها لن تتحدث عن حياتها فى حق شخص كانت زوجته فى فترة من الفترات .
برقصة مايكل جاكسون.. تامر حسني يشعل حفله بالمنارة
تألق الفنان تامر حسني في حفله الغنائي الذي أقيم مساء الخميس، بمركز المنارة بالتجمع بحضور الآلاف من الجماهير.
منح إيزابيل أوبير جائزة الدب الذهبي الفخرية من مهرجان برلين السينمائي الدولي
اختارت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير لمنحها جائزة تكريمية عن مجمل مسيرتها خلال الدورة الثانية والسبعين.
لأول مرة لايف .. تامر حسني يغني ويعزف على الأورج "قسمة ونصيب" في حفله بالمنارة
تألق الفنان تامر حسني في حفله الغنائي الذي أقيم مساء الخميس، بمركز المنارة بالتجمع بحضور الآلاف من الجماهير.
زينة منصور: انتهيت من تصوير "فيلم تجارى" وأقدم شخصية مختلفة I فيديو
أكدت الفنانة زينة منصور أنها إنتهت من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “ فيلم تجارى ” من إخراج محمود كامل .