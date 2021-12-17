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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 17-12-2021

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 17-12- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:


الطماطم تسجل 3  جنيهات للكيلو

البصل بـ 3.25  جنيه للكيلو

البطاطس 5 جنيهات للكيلو

الخيار 3.5  جنيه

 

الفلفل الرومي 5 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ  3.5  جنيه للكيلو

البسلة 7 جنيهات

الملوخية 3 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم في مصر:


الجوافة 7  جنيهات
اليوسفى 6 جنيهات
البرتقال 5 جنيهات

الموز 9 جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

 

اسعار الخضراوات أسعار الخضراوات والفاكهة الخضراوات والفاكهة الطماطم اسعار الفاكهة اليوم

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