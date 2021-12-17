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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء العد التنازلي لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

مستشفي العريش العام
مستشفي العريش العام

بدأ العد التنازلى لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال،  التي تبدأ خلال الفترة من ١٩ ديسمبر الجاري ٢٠٢١م،  وتستمر لمدة ٤ أيام . . وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمحافظة شمال سيناء، أن هناك خطة إعلامية لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة عن طريق اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات .

كما يجري عقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال ، وتكثييف برنامج زيارات  المثقفين الصحيين إلى جميع الجهات والمصالح الحكومية والمدارس ودور الحضانات ، وتوعية المواطنين كذلك للمشاركة الايجابية في إنجاح الحملة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات متواصلة مع محمد عبد المطلب مسؤول التطعيمات ومراقبى الادارات الصحية والتثقيف والاعلام الصحي بالمراكز والمدن وعدد 26 مراقبا صحيا بحضور خالد العقدة مشرف الوزارة.


وتتم مراجعة تنقيذ خطة العمل من خلال فرق متحركة تجوب المنازل وجميع دور رياض الأطفال ، وفرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية.


وكذا مراجعة خطة تحريك المجتمع من خلال : مخاطبة جميع الوحدات الصحيه لمتابعة تنفيذ الخطة الاعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد في المدن والتجمعات والقرى التابعة ، ومخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية ذات الصلة بالمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة.

تحريك المجتمع


وفي هذا الصدد.. تم عقد عدة اجتماعات بالإدارات والوحدات الصحية لمسؤولى الحملة لشرح ومناقشة خطة تحريك المجتمع والاستعداد للحملة .. كما سيتم الإعلان عن الحملة  باستخدام مكبرات الصوت والسيارات .

وأكد خالد العقدة مشرف وزارة الصحة بالحملة أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض .. مشيرا الي توافر التطعيم في جميع الوحدات والمراكز الحضرية والمستشفيات وبكميات كافية ومجانى ، وأنه ليست له أية آثار جانبية ، وأن التطعيم عبارة عن نقطتين على اللسان ، وهو من سن يوم حتى ٥ سنوات وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين .

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العد التنازلي حملة التطعيم شلل الاطفال

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